https://sputniknews.com.tr/20230125/3-yasindaki-aras-sonmez-strep-adan-oldu-1066145794.html

3 yaşındaki Aras Sönmez, Strep A'dan öldü

3 yaşındaki Aras Sönmez, Strep A'dan öldü

Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı, dünya çapında tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T09:44+0300

2023-01-25T09:44+0300

2023-01-25T09:56+0300

türkiye

türkiye

strep a

enfeksiyon

çocuk

ankara

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3 yaşındaki Aras Sönmez doğum gününde, iki hafta önce Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, ''Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük.Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu'' açıklamasında bulundu.NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, annesi, oğlunun ölümünü, bir sözlük platformunda, anne-babalara uyarı olması için paylaştı.'Burnunda morarma başladı'Baba Sönmez, ''Bu tarafının morarmaya başladığını gördük. Burnunda pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Hemen aklımıza menenjit geldi. Arası o şüpheyle Etlik Şehir Hastanesi'nde götürdük. Hastaneye gitmem 15 dakika sürdü. Kırk dakikalık bir zaman içinde bu morartı Aras'ın bütün vücuda yayıldı. Ondan sonra doktorlar genel bir bilgilendirmeyi yaptı, Arası yoğun bakıma alacaklarına dair. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler'' dedi.Aras'ın kısa sürede böbrekleri çalışmaz hale geldi, kalbi durarak hayatını kaybetti. Doktorlar ölüm nedeninin Strep A'ya bağlı olduğunu söyledi.'Bir çocuk bile kurtulsa bizim için önemli'Baba Sönmez, ''Hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocuğu bile 3-4 saat içinde götürebildiyse eğer kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Çünkü evladını kaybetmek çok zor bir durum. Doktorlardan da Allah razı olsun. Gerekli müdahaleleri yaptılar. Biz ilk defa biz kendi çocuğumuzla beraber duyduk. Bir çocuk bile kurtulsa bizim için çok önemli. Herkes çocuklarını birebir takip etsin'' diye konuşarak uyarıda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221230/ingilterede-strep-a-korkusu-en-az-30-cocuk-hayatini-kaybetti-1065214230.html

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