https://sputniknews.com.tr/20221230/ingilterede-strep-a-korkusu-en-az-30-cocuk-hayatini-kaybetti-1065214230.html
İngiltere'de 'Strep A' korkusu: En az 30 çocuk hayatını kaybetti
İngiltere'de 'Strep A' korkusu: En az 30 çocuk hayatını kaybetti
Hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek 'Strep A' bakterisi nedeniyle İngiltere'de şu ana kadar en az 30 çocuğun... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T13:13+0300
2022-12-30T13:13+0300
2022-12-30T13:13+0300
dünya
ingiltere
strep a
hastalık
çocuklar
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İngiltere'de 19 Eylül'den bu yana 'Strep A' bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle en az 30 çocuk yaşamını yitirdi.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, 'Strep A' bakteriyel enfeksiyonu yüzünden toplam 122 kişi hayatını kaybetti.Hastalık sebebiyle 19 Eylül'den bu yana 18 yaş altı en az 30 çocuk yaşamını yitirdi.2017-2018 döneminde 27'si 18 yaş altı olmak üzere 355 kişi 'Strep A' bakterisi nedeniyle ölmüştü.Hastalık önceki yıllara göre arttıUKHSA, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, antibiyotikle tedavi edilen hastalığın görülme oranının, önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmişti.Ajans, artışın büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulunmuştu.'Strep A' bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonuna neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oluyor.Strep A nedir?Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.Strep A ayrıca bademcik iltihabı, farenjit, kızıl, impetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları, selülit veya zatürreye yol açabilir.Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilir. Bununla birlikte Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.
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ingiltere, strep a, hastalık, çocuklar
ingiltere, strep a, hastalık, çocuklar
İngiltere'de 'Strep A' korkusu: En az 30 çocuk hayatını kaybetti
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Hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek 'Strep A' bakterisi nedeniyle İngiltere'de şu ana kadar en az 30 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
İngiltere'de 19 Eylül'den bu yana 'Strep A' bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle en az 30 çocuk yaşamını yitirdi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, 'Strep A' bakteriyel enfeksiyonu yüzünden toplam 122 kişi hayatını kaybetti.
Hastalık sebebiyle 19 Eylül'den bu yana 18 yaş altı en az 30 çocuk yaşamını yitirdi.
2017-2018 döneminde 27'si 18 yaş altı olmak üzere 355 kişi 'Strep A' bakterisi nedeniyle ölmüştü.
Hastalık önceki yıllara göre arttı
UKHSA, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, antibiyotikle tedavi edilen hastalığın görülme oranının, önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmişti.
Ajans, artışın büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulunmuştu.
'Strep A' bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.
Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonuna neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.
Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.
Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oluyor.
Strep A nedir?
Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.
Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.
Strep A ayrıca bademcik iltihabı, farenjit, kızıl, impetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları, selülit veya zatürreye yol açabilir.
Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilir. Bununla birlikte Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.