https://sputniknews.com.tr/20230210/hataydaki-ronesans-rezidansin-mimari-mehmet-yasar-coskun-yurt-disina-kacmak-isterken-yakalandi-1066856574.html

Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan 250 konutlu Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T17:55+0300

2023-02-10T17:55+0300

2023-02-10T17:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hatay

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Sabah'ın haberine göre, Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı.Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans, depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.

hatay

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