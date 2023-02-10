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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/hataydaki-ronesans-rezidansin-mimari-mehmet-yasar-coskun-yurt-disina-kacmak-isterken-yakalandi-1066856574.html
Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Hatay'da depremde yıkılan 250 konutlu Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T17:55+0300
2023-02-10T17:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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Sabah'ın haberine göre, Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı.Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans, depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.
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deprem, hatay

Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

17:55 10.02.2023
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINDairelerinin değeri 3 milyon liraya kadar çıkan Rönesans Rezidans’ın 12 katlı konutu tamamen yıkıldı
Dairelerinin değeri 3 milyon liraya kadar çıkan Rönesans Rezidans’ın 12 katlı konutu tamamen yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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Hatay'da depremde yıkılan 250 konutlu Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Sabah'ın haberine göre, Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.
Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı.

Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans, depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.
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