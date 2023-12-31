FOTO GALERİ | 2023'ün hafızaya kazınan kareleri
Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü 6 Şubat depreminin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı. Hançer, depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybetti. Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü. Pazarcık ve Elbistan depremleri, "Asrın Felaketi" olarak literatüre girdi. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü 6 Şubat depreminin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı. Hançer, depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybetti. Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü. Pazarcık ve Elbistan depremleri, "Asrın Felaketi" olarak literatüre girdi. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.
İlk deprem 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.
İlk deprem 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.
11 Ağustos'ta Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılan Rus uzay aracı Luna-25, STS-L kameralarıyla Ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çekti. Çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.
11 Ağustos'ta Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılan Rus uzay aracı Luna-25, STS-L kameralarıyla Ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çekti. Çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.
ABD'nin Hawaii eyaletinde 9 Ağustos'ta başlayan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçti. Eylül 2023'te ABD Ticaret Bakanlığı, orman yangınlarının resmi hasar toplamını 5,5 milyar dolar olarak yayınladı. Fotoğrafta Hawaii'nin takımadalarındaki Maui'de Lahaina kasabasını harap eden yangınlarında 2 bin 700'den fazla bina yok olmuş hali görülüyor.
ABD'nin Hawaii eyaletinde 9 Ağustos'ta başlayan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçti. Eylül 2023'te ABD Ticaret Bakanlığı, orman yangınlarının resmi hasar toplamını 5,5 milyar dolar olarak yayınladı. Fotoğrafta Hawaii'nin takımadalarındaki Maui'de Lahaina kasabasını harap eden yangınlarında 2 bin 700'den fazla bina yok olmuş hali görülüyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda binden fazla İsraillinin öldüğünü, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 54 bini aşkın kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Fotoğrafta: İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nden bir kare
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda binden fazla İsraillinin öldüğünü, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 54 bini aşkın kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Fotoğrafta: İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nden bir kare