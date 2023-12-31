FOTO GALERİ | 2023'ün hafızaya kazınan kareleri

© AFP 2023 / Chad Fish Şubat 2023'te ABD ile Çin arasında casus balonu krizi olarak anılan gerginlik yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD üzerinde dev bir gözetleme balonunu izlediklerini duyurdu. Pentagon, ABD hava sahasına giren balonun savaş uçağıyla takip edildiği açıkladı. Washington yönetimi, balonun Çin için bilgi topladığını, gözlem yaptığını ve istihbarat edindiğini vurgularken, Çin bunu reddederek balonun istihbarat değil meteoroloji balonu olduğunu ve ABD hava sahasına sürüklendiğini savundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın "İcabına bakacağız" açıklamasının ardından balon, ABD ordusuna bağlı bir F-22 Raptor savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. Bu balon krizi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sınama olarak kayıtlara geçti.