FOTO GALERİ | 2023'ün hafızaya kazınan kareleri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 22-24 Ağustos'ta Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, yeni üye kabulü kararı alması açısından tarihi bir zirve olarak öne çıktı. Dünya genelinden 70'e yakın ülkenin davet edildiği zirveye, çok sayıda ülke devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldı. BRICS ülkelerinin liderleri, Johannesburg'daki zirvenin ilk 2 gününde Arjantin, BAE, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere 6 ülkenin topluluğa davet edilmesine karar verdi. Çok kutuplu küresel sistemi savunan BRICS ülkeleri grubu, Batı merkezli mevcut sisteme karşı Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri açısından cazip bir alternatif teşkil ediyor.