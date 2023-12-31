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21:12
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2023'TE NELER OLDU?
Yıl boyunca dünya gündemine damga vuran olaylar, özel içerikler ve çok daha fazlası Sputnik'in 2023 özel sayfasında.
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FOTO GALERİ | 2023'ün hafızaya kazınan kareleri
FOTO GALERİ | 2023'ün hafızaya kazınan kareleri
2023 yılı, 'Yüzyılın felaketi' Kahramanmaraş merkezli depremden Gazze'de çatışmaların yeniden alevlenmesine, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
deprem
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Sputnik, 2023 yılında hafızalara kazınan fotoğrafları derledi.
kahramanmaraş
ingiltere
gazze
israil
hindistan
rusya
donetsk
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2023'ün en iyi fotoğrafları, 2023'ün en önemli gelişmeleri, 2023'te yaşanan önemli olaylar
2023'ün en iyi fotoğrafları, 2023'ün en önemli gelişmeleri, 2023'te yaşanan önemli olaylar

FOTO GALERİ | 2023'ün hafızaya kazınan kareleri

13:26 31.12.2023 (güncellendi: 14:07 31.12.2023)
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2023 yılı, 'Yüzyılın felaketi' Kahramanmaraş merkezli depremden Gazze'de çatışmaların yeniden alevlenmesine, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden İngiltere'de yeni bir kralın taçlandırılmasına kadar birçok olaya sahne oldu.
Sputnik, 2023 yılında hafızalara kazınan fotoğrafları derledi.
© AFP 2023 / Chad FishŞubat 2023'te ABD ile Çin arasında casus balonu krizi olarak anılan gerginlik yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD üzerinde dev bir gözetleme balonunu izlediklerini duyurdu. Pentagon, ABD hava sahasına giren balonun savaş uçağıyla takip edildiği açıkladı. Washington yönetimi, balonun Çin için bilgi topladığını, gözlem yaptığını ve istihbarat edindiğini vurgularken, Çin bunu reddederek balonun istihbarat değil meteoroloji balonu olduğunu ve ABD hava sahasına sürüklendiğini savundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın "İcabına bakacağız" açıklamasının ardından balon, ABD ordusuna bağlı bir F-22 Raptor savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. Bu balon krizi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sınama olarak kayıtlara geçti.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / Chad Fish
Şubat 2023'te ABD ile Çin arasında casus balonu krizi olarak anılan gerginlik yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD üzerinde dev bir gözetleme balonunu izlediklerini duyurdu. Pentagon, ABD hava sahasına giren balonun savaş uçağıyla takip edildiği açıkladı. Washington yönetimi, balonun Çin için bilgi topladığını, gözlem yaptığını ve istihbarat edindiğini vurgularken, Çin bunu reddederek balonun istihbarat değil meteoroloji balonu olduğunu ve ABD hava sahasına sürüklendiğini savundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın "İcabına bakacağız" açıklamasının ardından balon, ABD ordusuna bağlı bir F-22 Raptor savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. Bu balon krizi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sınama olarak kayıtlara geçti.
© AFP 2023 / Adem Altan

Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü 6 Şubat depreminin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı. Hançer, depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybetti. Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü. Pazarcık ve Elbistan depremleri, "Asrın Felaketi" olarak literatüre girdi. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

Kahramanmaraş&#x27;ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü 6 Şubat depreminin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla&#x27;nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı. Hançer, depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybetti. Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat 2023&#x27;te Türkiye&#x27;yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü. Pazarcık ve Elbistan depremleri, &quot;Asrın Felaketi&quot; olarak literatüre girdi. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı. - Sputnik Türkiye
2/19
© AFP 2023 / Adem Altan

Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü 6 Şubat depreminin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı. Hançer, depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybetti. Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü. Pazarcık ve Elbistan depremleri, "Asrın Felaketi" olarak literatüre girdi. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

© AA

İlk deprem 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.

İlk deprem 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17&#x27;te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24&#x27;te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6&#x27;lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi. - Sputnik Türkiye
3/19
© AA

İlk deprem 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.

© Sputnik6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremler, Suriye'yi de ciddi şekilde etkiledi. Depremlerin büyük yıkıma ve can kaybına neden olduğu yerlerden biri Halep kenti oldu.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
4/19
© Sputnik
6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremler, Suriye'yi de ciddi şekilde etkiledi. Depremlerin büyük yıkıma ve can kaybına neden olduğu yerlerden biri Halep kenti oldu.
© AP Photo / Yui Mok6 Mayıs'ta İngiltere Kralı 3. Charles, Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan dini törenle taç giydi. 70 yıl sonra yapılan ilk taç giyme töreninde tüm dünyadan konuklar hazır bulundu.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Yui Mok
6 Mayıs'ta İngiltere Kralı 3. Charles, Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan dini törenle taç giydi. 70 yıl sonra yapılan ilk taç giyme töreninde tüm dünyadan konuklar hazır bulundu.
© Sputnik / Multimedya arşivine gidin20 Mayıs'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk bölgesine bağlı Artemovsk kentini kontrol altına aldı. Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun kritik noktalarından olan Artemovsk, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor. Fotoğrafta: yoğun çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Artemovsk'tan bir kare
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
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Multimedya arşivine gidin
20 Mayıs'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk bölgesine bağlı Artemovsk kentini kontrol altına aldı. Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun kritik noktalarından olan Artemovsk, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor. Fotoğrafta: yoğun çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Artemovsk'tan bir kare
© AATürkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla zafer kazanarak toplamda üç kez arka arkaya seçilen ülke tarihindeki ilk cumhurbaşkanı oldu. AK Parti yüzde 35,61'lik oy oranıyla üst üste 7'inci kez genel seçimi önde bitirdi. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada Meclis Başkanı seçildi; milletvekilleri ve yeni kabine üyeleri yemin etti.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
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© AA
Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla zafer kazanarak toplamda üç kez arka arkaya seçilen ülke tarihindeki ilk cumhurbaşkanı oldu. AK Parti yüzde 35,61'lik oy oranıyla üst üste 7'inci kez genel seçimi önde bitirdi. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada Meclis Başkanı seçildi; milletvekilleri ve yeni kabine üyeleri yemin etti.
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinRus özel askeri şirket Wagner güçleri, 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşanmış ancak hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanladı. Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun bir gün boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etti, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Multimedya arşivine gidin
Rus özel askeri şirket Wagner güçleri, 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşanmış ancak hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanladı. Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun bir gün boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etti, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
© AFP 2023 / Spyros BakalisYunanistan’ın Rodos Adasında 18 Temmuz'da başlayan ve 10 günden fazla süren orman yangınlarında ada topraklarının yüzde 10’u yandı. Bölgeden çoğu turist olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, bu da Yunanistan tarihinin en büyük tahliye operasyonu oldu. Fotoğrafta: İtfaiye görevlisi, yangından kurtarılan tavşanlarla bir kediyi taşıyor, 24 Temmuz 2023
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
9/19
© AFP 2023 / Spyros Bakalis
Yunanistan’ın Rodos Adasında 18 Temmuz'da başlayan ve 10 günden fazla süren orman yangınlarında ada topraklarının yüzde 10’u yandı. Bölgeden çoğu turist olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, bu da Yunanistan tarihinin en büyük tahliye operasyonu oldu. Fotoğrafta: İtfaiye görevlisi, yangından kurtarılan tavşanlarla bir kediyi taşıyor, 24 Temmuz 2023
© Fotoğraf : Roscosmos / Multimedya arşivine gidin

11 Ağustos'ta Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılan Rus uzay aracı Luna-25, STS-L kameralarıyla Ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çekti. Çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

11 Ağustos&#x27;ta Vostoçniy Uzay Üssü&#x27;nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılan Rus uzay aracı Luna-25, STS-L kameralarıyla Ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çekti. Çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Rusya Federal Uzay Ajansı&#x27;ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Roscosmos
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Multimedya arşivine gidin

11 Ağustos'ta Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılan Rus uzay aracı Luna-25, STS-L kameralarıyla Ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çekti. Çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

© AP Photo / Rick Bowmer

ABD'nin Hawaii eyaletinde 9 Ağustos'ta başlayan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçti. Eylül 2023'te ABD Ticaret Bakanlığı, orman yangınlarının resmi hasar toplamını 5,5 milyar dolar olarak yayınladı. Fotoğrafta Hawaii'nin takımadalarındaki Maui'de Lahaina kasabasını harap eden yangınlarında 2 bin 700'den fazla bina yok olmuş hali görülüyor.

ABD&#x27;nin Hawaii eyaletinde 9 Ağustos&#x27;ta başlayan ve 100&#x27;den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları, bugüne kadar eyalet tarihindeki &quot;en ölümcül doğal afet&quot; olarak kayıtlara geçti. Eylül 2023&#x27;te ABD Ticaret Bakanlığı, orman yangınlarının resmi hasar toplamını 5,5 milyar dolar olarak yayınladı. Fotoğrafta Hawaii&#x27;nin takımadalarındaki Maui&#x27;de Lahaina kasabasını harap eden yangınlarında 2 bin 700&#x27;den fazla bina yok olmuş hali görülüyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Rick Bowmer

ABD'nin Hawaii eyaletinde 9 Ağustos'ta başlayan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçti. Eylül 2023'te ABD Ticaret Bakanlığı, orman yangınlarının resmi hasar toplamını 5,5 milyar dolar olarak yayınladı. Fotoğrafta Hawaii'nin takımadalarındaki Maui'de Lahaina kasabasını harap eden yangınlarında 2 bin 700'den fazla bina yok olmuş hali görülüyor.

© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinGüney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 22-24 Ağustos'ta Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, yeni üye kabulü kararı alması açısından tarihi bir zirve olarak öne çıktı. Dünya genelinden 70'e yakın ülkenin davet edildiği zirveye, çok sayıda ülke devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldı. BRICS ülkelerinin liderleri, Johannesburg'daki zirvenin ilk 2 gününde Arjantin, BAE, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere 6 ülkenin topluluğa davet edilmesine karar verdi. Çok kutuplu küresel sistemi savunan BRICS ülkeleri grubu, Batı merkezli mevcut sisteme karşı Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri açısından cazip bir alternatif teşkil ediyor.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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Multimedya arşivine gidin
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 22-24 Ağustos'ta Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, yeni üye kabulü kararı alması açısından tarihi bir zirve olarak öne çıktı. Dünya genelinden 70'e yakın ülkenin davet edildiği zirveye, çok sayıda ülke devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldı. BRICS ülkelerinin liderleri, Johannesburg'daki zirvenin ilk 2 gününde Arjantin, BAE, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere 6 ülkenin topluluğa davet edilmesine karar verdi. Çok kutuplu küresel sistemi savunan BRICS ülkeleri grubu, Batı merkezli mevcut sisteme karşı Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri açısından cazip bir alternatif teşkil ediyor.
© AP Photo / Aijaz RahiHindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay keşif aracı 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptı. Böylece Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke oldu. Fotoğrafta: Basın mensupları, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'nde uzay keşif aracının Ay’a inişini canlı yayında takip ediyor
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
13/19
© AP Photo / Aijaz Rahi
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay keşif aracı 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptı. Böylece Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke oldu. Fotoğrafta: Basın mensupları, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'nde uzay keşif aracının Ay’a inişini canlı yayında takip ediyor
© AP Photo / Fulton County Sheriff's OfficeEski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta Mahkemesi büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlandı, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim oldu. 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçti.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
14/19
© AP Photo / Fulton County Sheriff's Office
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta Mahkemesi büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlandı, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim oldu. 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçti.
© AP Photo / Jamal AlkomatyEylül'de Libya'yı vuran Akdeniz Fırtınası Daniel, binlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin de kaybolmasına neden oldu. Yaklaşık 100.000 kişinin yaşadığı, nehir kıyısındaki çok katlı binaların çöktüğü, evlerin ve arabaların şiddetli sel sularında kaybolduğu Libya'nın kıyı kenti Derna, büyük bir yıkımla yerle bir oldu.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
15/19
© AP Photo / Jamal Alkomaty
Eylül'de Libya'yı vuran Akdeniz Fırtınası Daniel, binlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin de kaybolmasına neden oldu. Yaklaşık 100.000 kişinin yaşadığı, nehir kıyısındaki çok katlı binaların çöktüğü, evlerin ve arabaların şiddetli sel sularında kaybolduğu Libya'nın kıyı kenti Derna, büyük bir yıkımla yerle bir oldu.
© Sputnik . POOL / Multimedya arşivine gidin13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Uzak Doğu'daki Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Vostoçnıy Uzay Üssü'ndeki görüşmelerde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile Koreli askeri yetkililer de hazır bulundu. Rusya ve Kuzey Kore'nin bölgede barış, istikrar ve refah için hareket ettiğini belirten Putin, iki ülkenin yoldaşlık ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Fotoğrafta: Putin ve Kim Yong-un, Vostoçnıy Uzay Üssü'ndeki tesisleri ve araçları incelerken
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
16/19
© Sputnik . POOL
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Multimedya arşivine gidin
13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Uzak Doğu'daki Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Vostoçnıy Uzay Üssü'ndeki görüşmelerde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile Koreli askeri yetkililer de hazır bulundu. Rusya ve Kuzey Kore'nin bölgede barış, istikrar ve refah için hareket ettiğini belirten Putin, iki ülkenin yoldaşlık ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Fotoğrafta: Putin ve Kim Yong-un, Vostoçnıy Uzay Üssü'ndeki tesisleri ve araçları incelerken
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinAzerbaycan’ın 19 Eylül'de antiterör operasyonunu başlattığı Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçler, Bakü yönetiminin “Bölgenin Azerbaycan’a entegre olması” için görüşme teklifini kabul etti. Resmi olarak Azerbaycan’a bağlı olan ancak fiili olarak Ermeni güçlerin yönettiği ve Ermenilerin yaşadığı bölgede, Azerbaycan’ın savunma hatlarını aştığı ve bir dizi hakim tepeyi ve stratejik kavşağı ele geçirdiği duyuruldu. Ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki Ermeni güçlerinin silah bırakma, çatışma mevzilerini terk etme ve tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini, tüm silahların ve ağır askeri malzemenin Azerbaycan ordusuna teslim edilmekte olduğunu bildirdi. Fotoğrafta: Dağlık Karabağ güçleri tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen askeri ekipman
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
17/19
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Multimedya arşivine gidin
Azerbaycan’ın 19 Eylül'de antiterör operasyonunu başlattığı Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçler, Bakü yönetiminin “Bölgenin Azerbaycan’a entegre olması” için görüşme teklifini kabul etti. Resmi olarak Azerbaycan’a bağlı olan ancak fiili olarak Ermeni güçlerin yönettiği ve Ermenilerin yaşadığı bölgede, Azerbaycan’ın savunma hatlarını aştığı ve bir dizi hakim tepeyi ve stratejik kavşağı ele geçirdiği duyuruldu. Ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki Ermeni güçlerinin silah bırakma, çatışma mevzilerini terk etme ve tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini, tüm silahların ve ağır askeri malzemenin Azerbaycan ordusuna teslim edilmekte olduğunu bildirdi. Fotoğrafta: Dağlık Karabağ güçleri tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen askeri ekipman
© Sputnik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda binden fazla İsraillinin öldüğünü, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 54 bini aşkın kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Fotoğrafta: İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nden bir kare

Hamas&#x27;ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, &quot;Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme&quot; gerekçesiyle İsrail&#x27;e 7 Ekim&#x27;de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim&#x27;deki saldırılarda binden fazla İsraillinin öldüğünü, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail&#x27;in Gazze Şeridi&#x27;ne saldırılarında 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 54 bini aşkın kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Fotoğrafta: İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi&#x27;nden bir kare - Sputnik Türkiye
18/19
© Sputnik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda binden fazla İsraillinin öldüğünü, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 54 bini aşkın kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Fotoğrafta: İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nden bir kare

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'da İsrail ve Ukrayna`ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail`in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” ve “Şimdi ateşkes” şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı. Bazı göstericiler, Blinken’ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye
19/19
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'da İsrail ve Ukrayna`ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail`in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” ve “Şimdi ateşkes” şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı. Bazı göstericiler, Blinken’ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.
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