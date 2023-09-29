https://sputniknews.com.tr/20230929/demet-akbag-altin-portakal-film-festivali-juri-baskanligindan-istifa-etme-sebebini-acikladi-1075873424.html
Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etme sebebini açıkladı
Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etme sebebini açıkladı
Oyuncu ve tiyatrocu Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti. Akbağ... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T15:28+0300
2023-09-29T15:28+0300
2023-09-29T15:28+0300
yaşam
demet akbağ
altın portakal
kültür ve turizm bakanlığı
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60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, KHK’lilerin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeseli tepkiler üzerine tekrar seçkiye alındı. Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi. Bunun üzerine sansür geri geldi ve film yeniden çıkarıldı.Belgesel ilk çıkarıldığında festivalin jüri başkanı Demet Akbağ da görevden çekildiğini açıklamıştı. Belgeselin seçkiye geri alınmasının ardından göreve dönen Akbağ, dün akşam festival yönetimi yeniden geri adım atınca bir kez daha görevinden ayrıldığını duyurdu.'Görevden ayrılıyorum'Akbağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-ersoydan-altin-portakal-aciklamasi--tavrimiz-basindan-beri-cok-net--1075864866.html
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demet akbağ, altın portakal, kültür ve turizm bakanlığı
demet akbağ, altın portakal, kültür ve turizm bakanlığı
Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etme sebebini açıkladı
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Oyuncu ve tiyatrocu Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti. Akbağ, istifasını "İsmimin dâhil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" ifadeleri ile duyurdu.
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, KHK’lilerin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeseli tepkiler üzerine tekrar seçkiye alındı. Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi. Bunun üzerine sansür geri geldi ve film yeniden çıkarıldı.
Belgesel ilk çıkarıldığında festivalin jüri başkanı Demet Akbağ da görevden çekildiğini açıklamıştı. Belgeselin seçkiye geri alınmasının ardından göreve dönen Akbağ, dün akşam festival yönetimi yeniden geri adım atınca bir kez daha görevinden ayrıldığını duyurdu.
'Görevden ayrılıyorum'
Akbağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:
“Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım.”