https://sputniknews.com.tr/20230929/demet-akbag-altin-portakal-film-festivali-juri-baskanligindan-istifa-etme-sebebini-acikladi-1075873424.html

Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etme sebebini açıkladı

Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığından istifa etme sebebini açıkladı

Oyuncu ve tiyatrocu Demet Akbağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığından istifa etti. Akbağ... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T15:28+0300

2023-09-29T15:28+0300

2023-09-29T15:28+0300

yaşam

demet akbağ

altın portakal

kültür ve turizm bakanlığı

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60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, KHK’lilerin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeseli tepkiler üzerine tekrar seçkiye alındı. Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi. Bunun üzerine sansür geri geldi ve film yeniden çıkarıldı.Belgesel ilk çıkarıldığında festivalin jüri başkanı Demet Akbağ da görevden çekildiğini açıklamıştı. Belgeselin seçkiye geri alınmasının ardından göreve dönen Akbağ, dün akşam festival yönetimi yeniden geri adım atınca bir kez daha görevinden ayrıldığını duyurdu.'Görevden ayrılıyorum'Akbağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-ersoydan-altin-portakal-aciklamasi--tavrimiz-basindan-beri-cok-net--1075864866.html

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demet akbağ, altın portakal, kültür ve turizm bakanlığı