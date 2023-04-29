https://sputniknews.com.tr/20230429/erdogan-teknofestte-bu-yil-96-ulkeden-333-bin-takim-1-milyon-yarismaci-basvurusuna-ulastik-1070351157.html

Erdoğan: TEKNOFEST'te bu yıl 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık

Erdoğan: TEKNOFEST'te bu yıl 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST için bu yıl 81 il ile 96 ülkeden 333 bin takımın başvuruda bulunduğunu belirterek, "1 milyon yarışmacı... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T12:42+0300

2023-04-29T12:42+0300

2023-04-29T12:44+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız."

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan