https://sputniknews.com.tr/20230429/erdogan-teknofestte-bu-yil-96-ulkeden-333-bin-takim-1-milyon-yarismaci-basvurusuna-ulastik-1070351157.html
Erdoğan: TEKNOFEST'te bu yıl 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık
Erdoğan: TEKNOFEST'te bu yıl 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST için bu yıl 81 il ile 96 ülkeden 333 bin takımın başvuruda bulunduğunu belirterek, "1 milyon yarışmacı... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T12:42+0300
2023-04-29T12:42+0300
2023-04-29T12:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız."
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: TEKNOFEST'te bu yıl 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık
12:42 29.04.2023 (güncellendi: 12:44 29.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST için bu yıl 81 il ile 96 ülkeden 333 bin takımın başvuruda bulunduğunu belirterek, "1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız."