https://sputniknews.com.tr/20230322/mesut-ozil-futbolu-biraktigini-acikladi-1068615076.html
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Mesut Özil, sosyal medya hesabından futbola veda ettiğini açıkladı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:18+0300
2023-03-22T14:18+0300
2023-03-22T14:26+0300
spor
mesut özil
futbolcu
başakşehir
futbol
real madrid
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Son olarak Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı.34 yaşındaki Özil, futbolu bıraktığı açıklamasını Real Madrid formasıyla olan fotoğrafıyla paylaştı.
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mesut özil, futbolcu, başakşehir, futbol, real madrid
mesut özil, futbolcu, başakşehir, futbol, real madrid
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
14:18 22.03.2023 (güncellendi: 14:26 22.03.2023) Abone ol
Mesut Özil, sosyal medya hesabından futbola veda ettiğini açıkladı.
Son olarak Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı.
34 yaşındaki Özil, futbolu bıraktığı açıklamasını Real Madrid formasıyla olan fotoğrafıyla paylaştı.