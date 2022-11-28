https://sputniknews.com.tr/20221128/alman-milli-takiminin-protestosuna-katarli-taraftardan-mesut-ozilli-irkcilik-yaniti-1063909392.html
Alman Milli Takımı'nın protestosuna Katarlı taraftardan Mesut Özil'li 'ırkçılık' yanıtı
Alman Milli Takımı'nın protestosuna Katarlı taraftardan Mesut Özil'li 'ırkçılık' yanıtı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda FIFA'nın ‘One Love’ kol bandı yasağını elleriyle ağızlarını kapatarak protesto eden Alman Milli Takımı oyuncularına... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T09:05+0300
2022-11-28T09:05+0300
2022-11-28T09:05+0300
spor
dünya kupası
katar
2022 dünya kupası
almanya
mesut özil
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Alman Milli Takımı oyuncuları, Japonya maçı öncesi takım fotoğrafı çektirirken elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdi. Alman Milli Takımı’nın bu hareketle amacı ‘One Love’ kol bandı yasağıyla ilgili FIFA’yı protesto etmekti.Turnuva öncesi futbolcuların LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan ‘One Love’ kol bandı takma isteği FIFA tarafından reddedilmiş ve bunu karara rağmen yapacak kaptanların sarı kartla cezalandırılacağı açıklanmıştı.Katar’da suç sayılan LGBTİ+ topluluğuyla ilgili verilmek istenen bu dayanışma mesajına sert bir şekilde karşı çıkan FIFA, kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına da izin verilmeyeceğini duyurmuştu.NTV'nin haberine göre E Grubu'nda oynanan İspanya-Almanya maçında Katarlı bazı taraftarlar bu protestoya yanıt verdi.Alman Milli Takımı oyuncularıyla aynı pozu veren Katarlı futbolseverler, "Irkçılık ve saygısızlık hissettiği için" milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in fotoğraflarını açtı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/dunya-kupasi-iran-milli-takimi-teknik-direktorundan-eski-alman-futbolcu-klinsmanna-istifa-cagrisi-1063880110.html
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dünya kupası, katar, 2022 dünya kupası, almanya, mesut özil
Alman Milli Takımı'nın protestosuna Katarlı taraftardan Mesut Özil'li 'ırkçılık' yanıtı
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda FIFA'nın ‘One Love’ kol bandı yasağını elleriyle ağızlarını kapatarak protesto eden Alman Milli Takımı oyuncularına Katarlı taraftarlar "ırkçılık ve saygısızlık hissettiği için" milli takımı bırakan Mesut Özil'in fotoğraflarıyla karşılık verdi.
Alman Milli Takımı oyuncuları, Japonya maçı öncesi takım fotoğrafı çektirirken elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdi. Alman Milli Takımı’nın bu hareketle amacı ‘One Love’ kol bandı yasağıyla ilgili FIFA’yı protesto etmekti.
Turnuva öncesi futbolcuların LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan ‘One Love’ kol bandı takma isteği FIFA tarafından reddedilmiş ve bunu karara rağmen yapacak kaptanların sarı kartla cezalandırılacağı açıklanmıştı.
Katar’da suç sayılan LGBTİ+ topluluğuyla ilgili verilmek istenen bu dayanışma mesajına sert bir şekilde karşı çıkan FIFA, kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına da izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
NTV'nin haberine
göre E Grubu'nda oynanan İspanya-Almanya maçında Katarlı bazı taraftarlar bu protestoya yanıt verdi.
Alman Milli Takımı oyuncularıyla aynı pozu veren Katarlı futbolseverler, "Irkçılık ve saygısızlık hissettiği için" milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in fotoğraflarını açtı.