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Dünya Kupası: İran Milli Takımı Teknik Direktörü'nden eski Alman futbolcu Klinsmann'a istifa çağrısı
Dünya Kupası: İran Milli Takımı Teknik Direktörü'nden eski Alman futbolcu Klinsmann'a istifa çağrısı
İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, kendisi ve takımı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Alman futbol adamı Jürgen Klinsmann'ın Katar 2022 Teknik... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T10:42+0300
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iran
spor
carlos queiroz
katar
dünya kupası
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İran Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ve Galler ile oynadığı maçlarda futbolcuların ve taraftarların protestolarıyla gündeme gelirken, Portekizli Queiroz ile eski Alman futbolcu Klinsmann arasında sert tartışma yaşandı. Kariyerinde bir dönem Almanya ve ABD'yi de çalıştıran Klinsmann, katıldığı bir yayında, "Queiroz, Kolombiya ve Mısır ile elemeleri geçemedi. Sonra geri dönüp İran'ın başına geçti. Bu onların kültürü ve buna Quieroz da gerçekten iyi uyuyor. Bu tesadüf değil, hakemi çalıştırdılar, yedek kulübesinin zıpladığını gördünüz. Sahada sürekli gözünüzün önündeler. Konsantrasyonunuzu kaybetmenize neden oluyorlar" yorumunu yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Klinsmann'ın sözlerini 'futbol adına utanç verici' olarak nitelendiren Queiroz, "Saha içinde yaptıklarınıza ne kadar saygı duyarsam duyayım, İran kültürü, milli takımı ve oyuncularım hakkındaki bu sözler futbol için utanç vericidir. Bizim seviyemizde olmadığı sürece kimse dürüstlüğümüze zarar veremez" dedi. Alman futbol adamını milli takım kampına davet eden deneyimli çalıştırıcı, "Sizi, İranlı oyuncularla sosyalleşmeye ve onlardan ülkeyi, İran halkını, şairleri ve sanatı, cebiri, tüm bin yıllık Pers kültürünü öğrenmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda, Katar 2022 Teknik Çalışma Grubu üyeliğinizle ilgili olarak FIFA'nın vereceği kararı tüm dikkatimizle takip ediyoruz. Kampımızı ziyaret etmeden önce istifa etmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Galler galibiyetiyle grupta ikinci sıraya yerleşen İran, son maçında ABD'yi yenmesi halinde tarihinde ilk kez son 16 turuna kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20221125/iranin-teknik-direktoru-bbcye-niye-southgatee-afganistani-sormuyorsunuz-dedi-1063843610.html
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iran, carlos queiroz, katar, dünya kupası
iran, carlos queiroz, katar, dünya kupası

Dünya Kupası: İran Milli Takımı Teknik Direktörü'nden eski Alman futbolcu Klinsmann'a istifa çağrısı

10:42 27.11.2022 (güncellendi: 10:46 27.11.2022)
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATCarlos Queiroz
Carlos Queiroz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, kendisi ve takımı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Alman futbol adamı Jürgen Klinsmann'ın Katar 2022 Teknik Çalışma Grubu'ndaki görevinden istifa etmesini istedi.
İran Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ve Galler ile oynadığı maçlarda futbolcuların ve taraftarların protestolarıyla gündeme gelirken, Portekizli Queiroz ile eski Alman futbolcu Klinsmann arasında sert tartışma yaşandı.
Kariyerinde bir dönem Almanya ve ABD'yi de çalıştıran Klinsmann, katıldığı bir yayında, "Queiroz, Kolombiya ve Mısır ile elemeleri geçemedi. Sonra geri dönüp İran'ın başına geçti. Bu onların kültürü ve buna Quieroz da gerçekten iyi uyuyor. Bu tesadüf değil, hakemi çalıştırdılar, yedek kulübesinin zıpladığını gördünüz. Sahada sürekli gözünüzün önündeler. Konsantrasyonunuzu kaybetmenize neden oluyorlar" yorumunu yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Klinsmann'ın sözlerini 'futbol adına utanç verici' olarak nitelendiren Queiroz, "Saha içinde yaptıklarınıza ne kadar saygı duyarsam duyayım, İran kültürü, milli takımı ve oyuncularım hakkındaki bu sözler futbol için utanç vericidir. Bizim seviyemizde olmadığı sürece kimse dürüstlüğümüze zarar veremez" dedi.
Alman futbol adamını milli takım kampına davet eden deneyimli çalıştırıcı, "Sizi, İranlı oyuncularla sosyalleşmeye ve onlardan ülkeyi, İran halkını, şairleri ve sanatı, cebiri, tüm bin yıllık Pers kültürünü öğrenmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda, Katar 2022 Teknik Çalışma Grubu üyeliğinizle ilgili olarak FIFA'nın vereceği kararı tüm dikkatimizle takip ediyoruz. Kampımızı ziyaret etmeden önce istifa etmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Carlos Queiroz, İran milli futbol takımının Portekizli teknik direktörü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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Galler galibiyetiyle grupta ikinci sıraya yerleşen İran, son maçında ABD'yi yenmesi halinde tarihinde ilk kez son 16 turuna kalacak.
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