https://sputniknews.com.tr/20221125/iranin-teknik-direktoru-bbcye-niye-southgatee-afganistani-sormuyorsunuz-dedi-1063843610.html

İran'ın teknik direktörü, BBC'ye 'Niye Southgate'e Afganistan'ı sormuyorsunuz' dedi

İran'ın teknik direktörü, BBC'ye 'Niye Southgate'e Afganistan'ı sormuyorsunuz' dedi

Dünya Kupası'nda İran milli takımının protestolarla ilgili siyasi sorulara maruz kalması üzerine, İran teknik direktörü Carlos Queiroz, İran'a yaklaşımdaki... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T20:59+0300

2022-11-25T20:59+0300

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spor

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından 16 Eylül'de ölmesiyle başlayan protestoların yankısı her yere yayılırken, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan İran milli erkek futbol takımı projektörlerin altında. Bu durum, İran teknik direktörü Carlos Queiroz'un Batı medyasının İran'a yaklaşımındaki çifte standarda dikkat çekmesine vesile oldu. Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 6-2 yenildikleri ilk maçta futbolcuların milli marşı okumamalarının protestolara destek olarak yorumlanmasının ardından, İran milli takımı, Galler maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Takımı İranlı futbolcu Mehdi Taremi ile İran'ın Portekizli hocası Carlos Queiroz temsil etti. Batılı gazetecilerin İran'daki protestolarla ilgili sorularıyla karşılaşan Queiroz, BBC muhabirine İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate'e Afganistan gibi konularda neden soru sormadıklarını sordu.Basın toplantısının başında gazetecilerin çeşitli konularda soru sorma hakkının olduğunu dile getiren Queiroz, "Onların buna hakkı var, gazetecilerin doğru olduğunu anladıkları soruları sorma hakkı var" diyerek ekledi:“Sizin de bizim içlerinden istediğimiz sorulara yanıt vermemize saygı göstermeniz, önemli. Futbol oynadığınız sırada bu türden meselelerin araya karışmasını istemiyoruz."Basın toplantısından çıkarken doğrudan BBC Farsça servisi muhabiri Shaimaa Khalil'e hitap eden Portekizli hoca, İngiltere'nin başındaki Southgate gibi teknik direktörlere basın toplantılarında Afganistan gibi meselelerin neden sorulmadığını öğrenmek istediğini belirtti:Khalil ise protestolarla ilgili soruyu İranlı forvet Taremi'ye yönelttiğinde ısrar edip "Çünkü o İranlı bir oyuncu ve mesele ülkesiyle ilgili" karşılığını verdi. Queiroz, Katar'daki turnuvada daha önce de Batılı medya mensuplarına benzer eleştirilerde bulundu. Bir basın toplantısında İngiliz Sky News kanalının muhabirinin siyasi içerikli sorusu üzerine bunun için kaç para aldığını sorgulayan Portekizli hoca, daha sonra "Ülkenizde göçle ilgili neler olduğunu düşünün” tavsiyesinde bulundu.Bugün maçtan önceki törende İran milli marşını okuyan Queiroz'un öğrencileri, Galler'i 2-0 yendi. 29 Kasım'daki İran-ABD maçının ise siyasi yorumları beraberinde getirmesi kaçınılmaz görünüyor.

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2022 fifa dünya kupası, iran milli futbol takımı, ingiltere milli futbol takımı, gareth southgate, afganistan, işgal, savaş, savaş suçları