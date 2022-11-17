https://sputniknews.com.tr/20221117/iranda-emniyet-guclerine-2-ayri-silahli-saldiri-7-olu-13-yarali-1063545638.html
İran’da emniyet güçlerine 2 ayrı silahlı saldırı: 7 ölü, 13 yaralı
İran’da emniyet güçlerine 2 ayrı silahlı saldırı: 7 ölü, 13 yaralı
İran’ın İsfahan eyaletinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından güvenlik güçlerine açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Huzistan... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T04:13+0300
2022-11-17T04:13+0300
2022-11-17T04:13+0300
dünya
iran
mahsa emini
huzistan
isfahan
silahlı saldırı
güvenlik
protesto
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İran’ın İsfahan eyaletinde silah sesleri yükseldi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Khane kentinde kimliği belirlenemeyen 2 motosikletli emniyet güçlerine ateş açtı. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. İran’ın Huzistan eyaletine bağlı İzeh şehrinde de Mahsa Emini’nin ölümünü protesto etmek için yerel saatle 19.00’da şehir merkezinde toplanan kalabalığa emniyet güçleri tarafından müdahale edilmişti. O anlarda da iki motosikletli halka ve emniyet güçlerine Kalaşnikof'la ateş açmış, saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.Ne olmuştu?İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolariyla-ilgili-3-kisiye-daha-idam-cezasi-verildi-1063497840.html
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iran, mahsa emini, huzistan, isfahan, silahlı saldırı, güvenlik, protesto
iran, mahsa emini, huzistan, isfahan, silahlı saldırı, güvenlik, protesto
İran’da emniyet güçlerine 2 ayrı silahlı saldırı: 7 ölü, 13 yaralı
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İran’ın İsfahan eyaletinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından güvenlik güçlerine açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Huzistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Böylelikle aynı gün düzenlenen 2 ayrı saldırıda ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı ise 13'e çıktı.
İran’ın İsfahan eyaletinde silah sesleri yükseldi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Khane kentinde kimliği belirlenemeyen 2 motosikletli emniyet güçlerine ateş açtı.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İran’ın Huzistan eyaletine bağlı İzeh şehrinde de Mahsa Emini’nin ölümünü protesto etmek için yerel saatle 19.00’da şehir merkezinde toplanan kalabalığa emniyet güçleri tarafından müdahale edilmişti.
O anlarda da iki motosikletli halka ve emniyet güçlerine Kalaşnikof'la ateş açmış, saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.
Ne olmuştu?
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.