https://sputniknews.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolariyla-ilgili-3-kisiye-daha-idam-cezasi-verildi-1063497840.html

İran'da Mahsa Emini protestolarıyla ilgili 3 kişiye daha idam cezası verildi

İran'da Mahsa Emini protestolarıyla ilgili 3 kişiye daha idam cezası verildi

İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarla ilgili 3 kişi daha yargılandıkları Devrim Mahkemesi... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T18:15+0300

2022-11-16T18:15+0300

2022-11-16T18:23+0300

dünya

mahsa emini

iran

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, "isyancılar ve kamu düzenini bozanların yargılanmasına devam edildiğini" ifade ederek, Tahran Devrim Mahkemesi'nin 3 kişiye daha idam cezası verdiğini kaydetti.Tahran'daki gösteriler sırasında "kasten öldürme niyetiyle otomobille polislere çarpan ve bir polisin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan bir kişinin; hayat ve vücut bütünlüğüne karşı suç işlemek, ulusal güvenliği bozmaya yol açan eylemler yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve kamu malına zarar vermek" gibi suçlardan ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.Mahkemenin, "öldürme niyetiyle bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırarak yaralamak, kamu düzenini bozmak ve Tahran'a bağlı Pakdeşt ilçesinde bir kamu binasını kundaklamak" suçlarından yargılanan ikinci sanığı da "devlete karşı savaş açmak" suçundan idama mahkum ettiği kaydedildi.Tahran Devrim Mahkemesi'nin verdiği diğer kararda ise "kamu malına zarar vermek ve asayişi bozmak gibi eylemlerde bulunan ve gösterilerde önemli rol oynadığı" iddia edilen bir sanık da "devlete karşı savaş açmak" ithamıyla idama çarptırıldı.İdama mahkum edilen sanıkların kimliği açıklanmazken İran'da iki aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 5 kişi idama mahkum edildi.Haberde, mahkemenin kararlarına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolari-bir-gostericiye-daha-idam-cezasi--1063472593.html

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