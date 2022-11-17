https://sputniknews.com.tr/20221117/iranda-mahsa-emini-protestolari-1i-yarbay-3-guvenlik-gorevlisi-bicaklanarak-olduruldu-1063578507.html

İran'da Mahsa Emini protestoları: 1'i yarbay 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

İran'da Mahsa Emini protestoları: 1'i yarbay 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

İran'daki Mahsa Emini protestoları sırasında, biri yarbay olmak üzere 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T22:29+0300

2022-11-17T22:29+0300

2022-11-17T22:29+0300

dünya

iran

protesto

protesto gösterisi

mahsa emini

bıçaklı saldırı

güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061418298_0:209:2316:1512_1920x0_80_0_0_e1bde158fda13cebe0248444e509fe54.jpg

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ve 2 aydır devam eden protestolar sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisinin göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Meşhed Valisi Muhsin Daveri, Meşhed'de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında bir göstericinin bıçakla güvenlik güçlerine saldırdığını söyledi.Daveri, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden Danyal Hüseyinzade ve Hüseyin Zainalzade adlı 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.Öte yandan Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentindeki gösteriler sırasında da Hasan Yusufi adlı bir yarbayın da göstericilerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.Son olarak dün akşam ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolariyla-ilgili-3-kisiye-daha-idam-cezasi-verildi-1063497840.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, protesto, protesto gösterisi, mahsa emini, bıçaklı saldırı, güvenlik