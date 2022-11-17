https://sputniknews.com.tr/20221117/iranda-mahsa-emini-protestolari-1i-yarbay-3-guvenlik-gorevlisi-bicaklanarak-olduruldu-1063578507.html
İran'da Mahsa Emini protestoları: 1'i yarbay 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü
İran'da Mahsa Emini protestoları: 1'i yarbay 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü
İran'daki Mahsa Emini protestoları sırasında, biri yarbay olmak üzere 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T22:29+0300
2022-11-17T22:29+0300
2022-11-17T22:29+0300
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protesto
protesto gösterisi
mahsa emini
bıçaklı saldırı
güvenlik
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ve 2 aydır devam eden protestolar sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisinin göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Meşhed Valisi Muhsin Daveri, Meşhed'de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında bir göstericinin bıçakla güvenlik güçlerine saldırdığını söyledi.Daveri, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden Danyal Hüseyinzade ve Hüseyin Zainalzade adlı 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.Öte yandan Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentindeki gösteriler sırasında da Hasan Yusufi adlı bir yarbayın da göstericilerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.Son olarak dün akşam ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolariyla-ilgili-3-kisiye-daha-idam-cezasi-verildi-1063497840.html
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iran, protesto, protesto gösterisi, mahsa emini, bıçaklı saldırı, güvenlik
iran, protesto, protesto gösterisi, mahsa emini, bıçaklı saldırı, güvenlik
İran'da Mahsa Emini protestoları: 1'i yarbay 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü
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İran'daki Mahsa Emini protestoları sırasında, biri yarbay olmak üzere 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ve 2 aydır devam eden protestolar sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisinin göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Meşhed Valisi Muhsin Daveri, Meşhed'de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında bir göstericinin bıçakla güvenlik güçlerine saldırdığını söyledi.
Daveri, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden Danyal Hüseyinzade ve Hüseyin Zainalzade adlı 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.
Öte yandan Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentindeki gösteriler sırasında da Hasan Yusufi adlı bir yarbayın da göstericilerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'daki gösteriler
Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.
Son olarak dün akşam ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.