Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230204/turkiyenin-bm-daimi-temsilcisi-feridun-sinirlioglu-gorevden-alindi-1066554511.html
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal atandı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T00:10+0300
2023-02-04T01:20+0300
feridun sinirlioğlu
türkiye
bm
türkiye
sedat önal
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064858588_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0ce787510fa527b5a50bf34261dd0f7a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince sona erdirildi.BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064858588_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9005fec4745c0d578229c67829c027fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
feridun sinirlioğlu, türkiye, bm, sedat önal, resmi gazete
feridun sinirlioğlu, türkiye, bm, sedat önal, resmi gazete

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

00:10 04.02.2023 (güncellendi: 01:20 04.02.2023)
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu,
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
Abone olTelegram
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince sona erdirildi.
BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала