https://sputniknews.com.tr/20230204/turkiyenin-bm-daimi-temsilcisi-feridun-sinirlioglu-gorevden-alindi-1066554511.html
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal atandı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T00:10+0300
2023-02-04T00:10+0300
2023-02-04T01:20+0300
feridun sinirlioğlu
türkiye
bm
türkiye
sedat önal
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince sona erdirildi.BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.
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feridun sinirlioğlu, türkiye, bm, sedat önal, resmi gazete
feridun sinirlioğlu, türkiye, bm, sedat önal, resmi gazete
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
00:10 04.02.2023 (güncellendi: 01:20 04.02.2023) Abone ol
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince sona erdirildi.
BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.