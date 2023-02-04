https://sputniknews.com.tr/20230204/turkiyenin-bm-daimi-temsilcisi-feridun-sinirlioglu-gorevden-alindi-1066554511.html

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal atandı. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

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feridun sinirlioğlu

türkiye

bm

türkiye

sedat önal

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince sona erdirildi.BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.

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feridun sinirlioğlu, türkiye, bm, sedat önal, resmi gazete