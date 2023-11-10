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PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 112 bin lira para cezası ve tribün kapatma cezası verdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T02:47+0300
2023-11-10T02:47+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe
tribün
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası aldı. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, aynı müsabakada gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezasına çarptırıldı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin lira para cezası verildi.Atakaş Hatayspor'a, Yılport Samsunspor maçındaki takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 31 bin 500 lira para cezası verildi. Hataysporlu oyuncu Joelson Fernandes de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası aldı.MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 80 bin , Mondihome Kayserispor ise Corendon Alanyaspor maçında taraftarın sebep olduğu saha olayları nedeniyle 122 bin lira para cezasına çarptırıldı.Gaziantep FK, Çaykur Rizespor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle tribün kapatma cezası aldı. Gaziantep FK Teknik direktörü Marius Sumudica da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı. Rumen teknik adama ayrıca 39 bin lira para cezası verildi.Bitexen Antalyaspor ise Beşiktaş maçında tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı 112 bin lira para cezasına çarptırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/fenerbahcenin-galibiyet-serisi-sona-erdi-1077088092.html
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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, fenerbahçe, tribün
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, fenerbahçe, tribün

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

02:47 10.11.2023
© DHAProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 112 bin lira para cezası ve tribün kapatma cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası aldı. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, aynı müsabakada gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezasına çarptırıldı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin lira para cezası verildi.
Atakaş Hatayspor'a, Yılport Samsunspor maçındaki takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 31 bin 500 lira para cezası verildi. Hataysporlu oyuncu Joelson Fernandes de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası aldı.
MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 80 bin , Mondihome Kayserispor ise Corendon Alanyaspor maçında taraftarın sebep olduğu saha olayları nedeniyle 122 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle tribün kapatma cezası aldı. Gaziantep FK Teknik direktörü Marius Sumudica da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı. Rumen teknik adama ayrıca 39 bin lira para cezası verildi.
Bitexen Antalyaspor ise Beşiktaş maçında tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı 112 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
SPOR
Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi
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