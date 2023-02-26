https://sputniknews.com.tr/20230226/besiktas---antalyaspor-macinin-0417inci-dakikasinda-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-yagdi-1067527000.html
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 04.17'inci dakikasında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdı
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 04.17'inci dakikasında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdı
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında dakika 04.17'de depremzede çocuklar için tribünlerden sahaya oyuncaklar atıldı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T19:37+0300
2023-02-26T19:37+0300
2023-02-26T19:50+0300
beşiktaş
antalyaspor
spor
oyuncak
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Spor Toto Süper Lig'de ertelenen maçta Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor maçında Beşiktaş Kulübü'nün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası taraftarlardan destek gördü. Siyah-beyazlıların Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4.17'inci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.
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beşiktaş, antalyaspor, oyuncak
beşiktaş, antalyaspor, oyuncak
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 04.17'inci dakikasında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdı
19:37 26.02.2023 (güncellendi: 19:50 26.02.2023) Abone ol
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında dakika 04.17'de depremzede çocuklar için tribünlerden sahaya oyuncaklar atıldı.
Spor Toto Süper Lig'de ertelenen maçta Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor maçında Beşiktaş Kulübü'nün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası taraftarlardan destek gördü.
Siyah-beyazlıların Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4.17'inci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.