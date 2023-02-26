https://sputniknews.com.tr/20230226/besiktas---antalyaspor-macinin-0417inci-dakikasinda-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-yagdi-1067527000.html

Beşiktaş - Antalyaspor maçının 04.17'inci dakikasında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdı

Beşiktaş - Antalyaspor maçının 04.17'inci dakikasında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak yağdı

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında dakika 04.17'de depremzede çocuklar için tribünlerden sahaya oyuncaklar atıldı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T19:37+0300

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beşiktaş

antalyaspor

spor

oyuncak

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Spor Toto Süper Lig'de ertelenen maçta Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor maçında Beşiktaş Kulübü'nün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası taraftarlardan destek gördü. Siyah-beyazlıların Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4.17'inci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

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2023

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beşiktaş, antalyaspor, oyuncak