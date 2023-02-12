https://sputniknews.com.tr/20230212/kahramanmarasta-2-yasindaki-cocuk-159-saat-sonra-sag-cikarildi-1066929916.html

Kahramanmaraş’ta 2 yaşındaki çocuk 159 saat sonra sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta 2 yaşındaki çocuk 159 saat sonra sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2 yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipleri sevince boğan bu gelişmeyi anlatan... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T18:57+0300

2023-02-12T18:57+0300

2023-02-12T18:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a ulaştı. Çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor.Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, "Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş” dedi.

kahramanmaraş

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