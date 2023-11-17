https://sputniknews.com.tr/20231117/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-gorustu-1077512577.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T20:01+0300

2023-11-17T20:01+0300

2023-11-17T20:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

almanya

türkiye

gazze

gazze şeridi

frank-walter steinmeier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/11/1077512674_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_51d629cc90ae982b7250790010e0e3a1.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231115/ikbal-durre-erdoganin-almanya-ziyareti-ile-tbmmde-isvecin-uyeliginin-gorusulmesi-tesaduf-degil---1077419321.html

türkiye

almanya

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, almanya, türkiye, gazze, gazze şeridi, frank-walter steinmeier