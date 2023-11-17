https://sputniknews.com.tr/20231117/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-gorustu-1077512577.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T20:01+0300
2023-11-17T20:01+0300
2023-11-17T20:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
almanya
türkiye
gazze
gazze şeridi
frank-walter steinmeier
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231115/ikbal-durre-erdoganin-almanya-ziyareti-ile-tbmmde-isvecin-uyeliginin-gorusulmesi-tesaduf-degil---1077419321.html
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almanya
gazze
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recep tayyip erdoğan, almanya, türkiye, gazze, gazze şeridi, frank-walter steinmeier
recep tayyip erdoğan, almanya, türkiye, gazze, gazze şeridi, frank-walter steinmeier
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
20:01 17.11.2023 (güncellendi: 20:29 17.11.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün iki devletli yapı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti. İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.