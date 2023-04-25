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Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
80 yaşındaki Biden, 2024'te yeniden seçilmek için yarışacağını duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T13:07+0300
2023-04-25T13:22+0300
dünya
abd
joe biden
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ABD'nin Demokrat Partili Başkanı Joe Biden, Twitter'da yaptığı videolu paylaşımda şu mesajı verdi:"Her neslin demokrasiyi savunmak, temel özgürlükleri savunmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun da bizim için o an olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın. İşi bitirelim."Başkan Yardımcısı Kamala Harris de gelecek yıl yeniden seçilmek için aday olacağı duyurusunu aynı vurgularla yaptı. "Amerikalılar olarak özgürlüğe ve serbestliğe inanıyoruz ve demokrasimizin ancak onun için savaşma isteğimiz kadar güçlü olacağına inanıyoruz. Bu nedenle @JoeBiden ile ben, yeniden seçilmek için yarışıyoruz."
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abd, joe biden

Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı

13:07 25.04.2023 (güncellendi: 13:22 25.04.2023)
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Ayrıntılar geliyor
80 yaşındaki Biden, 2024'te yeniden seçilmek için yarışacağını duyurdu.
ABD'nin Demokrat Partili Başkanı Joe Biden, Twitter'da yaptığı videolu paylaşımda şu mesajı verdi:
"Her neslin demokrasiyi savunmak, temel özgürlükleri savunmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun da bizim için o an olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın. İşi bitirelim."
Başkan Yardımcısı Kamala Harris de gelecek yıl yeniden seçilmek için aday olacağı duyurusunu aynı vurgularla yaptı.
"Amerikalılar olarak özgürlüğe ve serbestliğe inanıyoruz ve demokrasimizin ancak onun için savaşma isteğimiz kadar güçlü olacağına inanıyoruz. Bu nedenle @JoeBiden ile ben, yeniden seçilmek için yarışıyoruz."
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