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https://sputniknews.com.tr/20230424/cumhuriyetcilerin-yuzde-70i-trumpi-aday-istiyor-abdlilerin-cogunlugu-biden-trump-rovansina-karsi-1070120320.html
Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i Trump'ı aday istiyor, ABD'lilerin çoğunluğu Biden-Trump rövanşına karşı
Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i Trump'ı aday istiyor, ABD'lilerin çoğunluğu Biden-Trump rövanşına karşı
NBC News anketine göre 2024 başkanlık seçimi adaylığı için Trump'a Cumhuriyetçi desteği yüzde 70'e yakın, ama ABD vatandaşları genelinde büyük çoğunluk Trump ... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T17:39+0300
2023-04-24T18:17+0300
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Donald Trump'ın hakkındaki bir dizi soruşturma süreci devam ederken New York'ta usulen gözaltına alınıp yargı süreci başlatılan ilk eski ABD Başkanı unvanını alması, Cumhuriyetçi seçmenin Trump aşkını daha da körüklemişe benziyor. NBC News için 14-18 Nisan'da yapılan ankete göre Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım 2024 başkanlık seçiminde göstereceği adayı belirlemeye yönelik önseçimlerini Trump'ın kazanmasına, tabanın üçte ikisi destek veriyor. Ankette Cumhuriyetçi Parti içindeki yarışta potansiyel en yakın rakibi konumundaki Florida Valisi Ron DeSantis'e çift haneli fark atan Trump, şimdiki halde yarışın açık ara lideri.2020 seçim sürecinin tekerrürü mü?Cumhuriyetçilerde manzara böyleyken, ülkenin bütününün nabzı yoklandığında, Amerikalıların önemli bir çoğunluğu, 2024'te Trump ile Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın aday olması yoluyla Kasım 2020 seçim sürecinin tekerrür etmesini istemiyor.İleri yaş, istenmemenin önemli bir nedeni80 yaşındaki Biden'ın aday olmasını istemeyenlerin yarısı, bunun 'önemli' bir nedeninin yaşı olduğunu söylüyor. Trump da 76 yaşında.Anketi Public Opinion Strategies'ten Cumhuriyetçi anketör Bill McInturff'le ile Hart Research'ten Demokrat anketör Jeff Horwitt yürüttü. "Devam filmleri sık sık gişede hit olur, ama anlaşılan sandıkta öyle olmayacak" diyen Horwitt'i, McInturff, "İnsanların Biden-Trump rövanş maçı istemediği açık" diye tasdik etti. Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde oy kullanacaklara ilk tercihleri sorulduğunda yüzde 46'sı Trump'ı, yüzde 31'i DeSantis'i tercih etti.Bu ikiliyi, yüzde 6 ile eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, hepsi yüzde 3 ile eski Güney Carolina Valisi, ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson izliyor. En sonda da yüzde 2 ile işinsanı Vivek Ramaswamy geliyor.'Trump hakkındaki suçlamalar siyasi amaçlı' görüşü hakimCumhuriyetçi Parti önseçmeni, karşı karşıya olduğu resmi suçlama ve çeşitli soruşturmalara rağmen, Trump'ın arkasında durduğu mesajı güçlü şekilde verdi. Önseçmenlerin yüzde 68'i, Trump hakkındaki suçlama ve soruşturmaların siyasi amaçlı olduğu, tekrar başkan olmasını engellemek için tasarlandığı, rakiplerinin kazanmasını engellemek için şimdi Trump'ı desteklemek gerektiği ifadesine katıldı.Dikkati dağılmayacak ve genel seçimlerde yalnızca Biden'ı yenmeye odaklanabilecek farklı bir aday göstermenin önemli olduğu şeklindeki zıt ifadeye katılanların oranı ise 26'da kaldı.Amerikalıların yüzde 70'ine göre Biden yarışmamalıBiden'ın yeniden seçilmek için olası adaylığını açıklamasına birkaç gün kala yayımlanan ankete göre, Demokratların yüzde 51'i dahil olmak üzere Amerikalıların yüzde 70'i ikinci dönem için aday olmaması gerektiğine inanıyor.Amerikalıların yüzde 60'ı Trump'ı aday görmek istemiyorTrump'a gelince, Cumhuriyetçilerin 3'te 1'i dahil Amerikalıların yüzde 60'ı 45. Başkan 2024'te aday olmaması gerektiğini düşünüyor.Ankete katılanların birleşik yüzde 41'i kesinlikle veya muhtemelen Biden'a oy vereceğini, yüzde 47'si Cumhuriyetçi Parti kimi aday gösterirse ona vereceğini söyledi.Genelde Biden Trump'tan daha popülerAnkete göre Biden, Trump'tan daha popüler olmaya devam ediyor. Mevcut başkan hakkında yetişkinlerin yüzde 38'i olumlu, yüzde 48'i olumsuz görüşe sahip (-10). Önceki başkan hakkında yüzde 34 olumlu, yüzde 53 olumsuz (-19) görüş bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/eski-cia-direktoru-hunterin-laptopu-haberlerini-bidena-secim-kazandirmak-icin-itibarsizlastirdik-1069999438.html
https://sputniknews.com.tr/20230421/anket-trump-cumhuriyetci-partideki-baskan-adaylari-arasinda-desantisten-13-puan-onde-1070036256.html
https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-ukrayna-diye-bir-ulke-kalmadi-macron-sinin-ini-yaladi-k-akim-sabotajini-rusya-yapmadi-1069569874.html
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abd, joe biden, donald trump, anket, ron desantis, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, seçmen, aday
abd, joe biden, donald trump, anket, ron desantis, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, seçmen, aday

Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i Trump'ı aday istiyor, ABD'lilerin çoğunluğu Biden-Trump rövanşına karşı

17:39 24.04.2023 (güncellendi: 18:17 24.04.2023)
© OLIVIER DOULIERYABD - seçimler - başkanlık seçimleri - Trump - Biden
ABD - seçimler - başkanlık seçimleri - Trump - Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© OLIVIER DOULIERY
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NBC News anketine göre 2024 başkanlık seçimi adaylığı için Trump'a Cumhuriyetçi desteği yüzde 70'e yakın, ama ABD vatandaşları genelinde büyük çoğunluk Trump - Biden rövanşı olasılığından rahatsız.
Donald Trump'ın hakkındaki bir dizi soruşturma süreci devam ederken New York'ta usulen gözaltına alınıp yargı süreci başlatılan ilk eski ABD Başkanı unvanını alması, Cumhuriyetçi seçmenin Trump aşkını daha da körüklemişe benziyor.
NBC News için 14-18 Nisan'da yapılan ankete göre Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım 2024 başkanlık seçiminde göstereceği adayı belirlemeye yönelik önseçimlerini Trump'ın kazanmasına, tabanın üçte ikisi destek veriyor.
Ankette Cumhuriyetçi Parti içindeki yarışta potansiyel en yakın rakibi konumundaki Florida Valisi Ron DeSantis'e çift haneli fark atan Trump, şimdiki halde yarışın açık ara lideri.

2020 seçim sürecinin tekerrürü mü?

Cumhuriyetçilerde manzara böyleyken, ülkenin bütününün nabzı yoklandığında, Amerikalıların önemli bir çoğunluğu, 2024'te Trump ile Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın aday olması yoluyla Kasım 2020 seçim sürecinin tekerrür etmesini istemiyor.

İleri yaş, istenmemenin önemli bir nedeni

80 yaşındaki Biden'ın aday olmasını istemeyenlerin yarısı, bunun 'önemli' bir nedeninin yaşı olduğunu söylüyor. Trump da 76 yaşında.
Anketi Public Opinion Strategies'ten Cumhuriyetçi anketör Bill McInturff'le ile Hart Research'ten Demokrat anketör Jeff Horwitt yürüttü. "Devam filmleri sık sık gişede hit olur, ama anlaşılan sandıkta öyle olmayacak" diyen Horwitt'i, McInturff, "İnsanların Biden-Trump rövanş maçı istemediği açık" diye tasdik etti.
46. ABD Başkanı yemin töreninde Joe-Jill Biden çifti oğulları Hunter'a sarılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
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Eski CIA Direktörü: Hunter'ın laptopu haberlerini, Biden'a seçim kazandırmak için itibarsızlaştırdık
21 Nisan, 11:21
Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde oy kullanacaklara ilk tercihleri sorulduğunda yüzde 46'sı Trump'ı, yüzde 31'i DeSantis'i tercih etti.
Bu ikiliyi, yüzde 6 ile eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, hepsi yüzde 3 ile eski Güney Carolina Valisi, ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson izliyor. En sonda da yüzde 2 ile işinsanı Vivek Ramaswamy geliyor.
Donald Trump, Ron DeSantis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
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Anket: Trump, Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adayları arasında DeSantis'ten 13 puan önde
21 Nisan, 23:06

'Trump hakkındaki suçlamalar siyasi amaçlı' görüşü hakim

Cumhuriyetçi Parti önseçmeni, karşı karşıya olduğu resmi suçlama ve çeşitli soruşturmalara rağmen, Trump'ın arkasında durduğu mesajı güçlü şekilde verdi. Önseçmenlerin yüzde 68'i, Trump hakkındaki suçlama ve soruşturmaların siyasi amaçlı olduğu, tekrar başkan olmasını engellemek için tasarlandığı, rakiplerinin kazanmasını engellemek için şimdi Trump'ı desteklemek gerektiği ifadesine katıldı.
Dikkati dağılmayacak ve genel seçimlerde yalnızca Biden'ı yenmeye odaklanabilecek farklı bir aday göstermenin önemli olduğu şeklindeki zıt ifadeye katılanların oranı ise 26'da kaldı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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12 Nisan, 13:29

Amerikalıların yüzde 70'ine göre Biden yarışmamalı

Biden'ın yeniden seçilmek için olası adaylığını açıklamasına birkaç gün kala yayımlanan ankete göre, Demokratların yüzde 51'i dahil olmak üzere Amerikalıların yüzde 70'i ikinci dönem için aday olmaması gerektiğine inanıyor.

Amerikalıların yüzde 60'ı Trump'ı aday görmek istemiyor

Trump'a gelince, Cumhuriyetçilerin 3'te 1'i dahil Amerikalıların yüzde 60'ı 45. Başkan 2024'te aday olmaması gerektiğini düşünüyor.
Ankete katılanların birleşik yüzde 41'i kesinlikle veya muhtemelen Biden'a oy vereceğini, yüzde 47'si Cumhuriyetçi Parti kimi aday gösterirse ona vereceğini söyledi.
Joe Biden - Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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Biden, Kuzey İrlanda'da: Sunak'ı kenara itip yoluna devam etti
13 Nisan, 13:31

Genelde Biden Trump'tan daha popüler

Ankete göre Biden, Trump'tan daha popüler olmaya devam ediyor. Mevcut başkan hakkında yetişkinlerin yüzde 38'i olumlu, yüzde 48'i olumsuz görüşe sahip (-10). Önceki başkan hakkında yüzde 34 olumlu, yüzde 53 olumsuz (-19) görüş bildirdi.
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