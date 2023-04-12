https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-ukrayna-diye-bir-ulke-kalmadi-macron-sinin-ini-yaladi-k-akim-sabotajini-rusya-yapmadi-1069569874.html

Trump: Ukrayna diye bir ülke kalmadı, Macron Şi'nin ...ını öptü, K. Akım sabotajını Rusya yapmadı

Trump: Ukrayna diye bir ülke kalmadı, Macron Şi'nin ...ını öptü, K. Akım sabotajını Rusya yapmadı

Fox'a konuşan Trump, mahkumiyette bile 2024 seçiminden çekilmeyeceği, Biden'ın zihinsel durumunun adaylığa elvermediği, Afganistan'dan çıkış kaosunun ABD'nin... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:29+0300

2023-04-12T13:29+0300

2023-04-12T13:56+0300

ukrayna krizi

tucker carlson

fox news

donald trump

vladimir putin

şi cinping

kim jong-un

emmanuel macron

abd

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068356734_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac8574522273986e9609319e662e17a1.jpg

Donald Trump, New York'ta Manhattan Ceza Mahkemesi'nde usulen gözaltına alınması, parmak izinin alınması ve yargılanan ilk eski ABD Başkanı unvanı alması sonrası ilk kez ana akım medyaya röportaj verdi. 4 Nisan'da mahkemede yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddedip 'kendisine yönelik cadı avının parçası', 'seçime müdahale' olarak niteleyen Trump, malikanesinde Fox News'dan Tucker Carlson'ı konuk ederek, mahkumiyet alsa bile 2024 başkanlık seçimi yarışını asla bırakmayacağını belirtti. "Asla bırakmam. Bana göre değil. Öyle bir şey yapmam" diyen 76 yaşındaki Trump, 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yarışabileceğine dair şüphesini dile getirdi: "Bunun nasıl mümkün olacağını tahayyül edemiyorum. Bu, yaş meselesi değil... Yapabileceğini sanmıyorum. Biden'ın bunu fiziksel veya zihinsel açıdan yapabileceğini tasavvur edemiyorum."Demokrat Parti'nin adayının Biden yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris olabileceğine işaret eden Trump, halefinin Afganistan'dan çekilme, Ukrayna krizini körükleme, Kuzey Akım sabotajı gibi politikalarına eleştiriler yöneltti. Kendisinin Katar'da Taliban'la yaptığı anlaşma uyarınca Biden'ın Amerikan güçlerini Afganistan'dan çekmesi sırasında yaşanan kaosu 'ABD'nin en utanç verici anlarından biri' diye niteleyen Trump, kendisi olsaydı 'çok daha güçlü bir çekilme' gerçekleştireceğini savundu:Geçen hafta Beyaz Saray'ın yayımladığı Afganistan'dan çekilme eylem sonrası raporunda, 'Afganistan'da sadece 2500 ABD askeri bırakan Trump'ın son günlerinde verdiği emirlerle Biden'ın 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan çekilmeyi yönetme biçimini ciddi şekilde kısıtladığı' suçlaması dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le geçmiş görüşmelerine atıfla iki liderle 'olumlu deneyimlerden başka bir şey yaşamadığını' söyleyen Trump, Rusya lideriyle Ukrayna hakkında konuşup konuşmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:Daha önceki açıklamalarında Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulunan, kendisi görevde olsaydı asla başlamayacağını iddia eden ve nükleer savaş uyarısı yapan Trump, bu kez küresel ısınmanın inkarından girip nükleer ısınma tezine geçerek Ukrayna'nın 'yok edildiğine' dikkat çekti:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta dünya gündemine damga vuran Çin ziyaretini ve Avrupa'nın Amerikan dış politikasının takipçisi olmayı bırakması mesajını "Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ...ını öpmesi" olarak değerlendiren Trump, bu manzaradan da Biden'ı sorumlu tuttu:Macron'un Çin ziyareti açıklamaları Washington'da tedirginlik yaratsa da Biden yönetimi tarafından önemsiz gösterilmeye çalışıldı. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Biden yönetiminin 'Fransa ile sahip olduğumuz müthiş ikili ilişki konusunda rahat ve kendinden emin olmaya devam ettiğini' söyledi. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zekasına ilişkin görüşü sorulduğunda "En iyisi. Hepsi birinci sınıf. Başkan Şi çok parlak bir adam" yanıtını verip Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da zekasını övdü, ama Biden'in zekasını eleştirdi.'Kuzey Akım'ı kim havaya uçurdu?'45. ABD Başkanı, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını havaya uçuranın kim olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2'nin eylülde sabotajla devre dışı bırakılmasını araştıran dünyaca ünlü, saygın, ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, şubat ayında yayımladığı haberde, patlamaların ABD tarafından Norveç'in desteğiyle organize edildiğini, daha önce NATO'nun Baltops tatbikatı kapsamında boru hattı sistemine patlayıcı yerleştirildiğini belirtmişti.Biden yönetiminin bugüne kadar olayla herhangi bir ilgisi olduğunu yalanlaması karşısında, Hersh, sabotajın nasıl gerçekleştirildiğine dair daha net resim sunan bir dizi haber daha yayımladı. Almanya, İsveç ve Danimarka'nın yürüttüğü soruşturmalar sabotaj olasılığını dışlamadı. Rusya, olayı 'uluslararası terör eylemi' ilan etti.

https://sputniknews.com.tr/20230404/eski-abd-baskani-donald-trump-tutuklandi-1069179805.html

https://sputniknews.com.tr/20230407/trump-biden-liderligindeki-bu-moronlar-yeni-bir-dezenformasyon-oyunu-oynuyorlar-1069355019.html

https://sputniknews.com.tr/20230309/abdli-gazi-kongrede-afganistandan-cekilmenin-nasil-bir-felaket-oldugunu-aglayarak-anlatti-1068046742.html

https://sputniknews.com.tr/20230410/cinden-donerken-abdnin-takipcisi-olmamaliyiz-diyen-macron-dolar-bagimliligi-vassallik-yaratiyor-1069470012.html

https://sputniknews.com.tr/20230217/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akimlarin-patlatilmasinin-abd-icin-etkileri-cok-buyuk-olacak-1067183501.html

https://sputniknews.com.tr/20230218/abdli-gazeteci-hersh-washington-kuzey-akimi-patlattigini-asla-kabul-etmeyecek-1067195218.html

abd

rusya

ukrayna

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tucker carlson, fox news, donald trump, vladimir putin, şi cinping, kim jong-un, emmanuel macron, abd, abd, rusya, ukrayna, çin, kuzey akım, sabotaj, seymour hersh