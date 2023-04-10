https://sputniknews.com.tr/20230410/cinden-donerken-abdnin-takipcisi-olmamaliyiz-diyen-macron-dolar-bagimliligi-vassallik-yaratiyor-1069470012.html

Çin'den dönerken 'ABD'nin takipçisi olmamalıyız' diyen Macron: Dolar bağımlılığı vassallık yaratıyor

Çin'den dönerken 'ABD'nin takipçisi olmamalıyız' diyen Macron: Dolar bağımlılığı vassallık yaratıyor

Çin dönüşü cumhurbaşkanlığı uçağı röportajında AB'nin 'ABD'nin emir eri' konumunu kırmaya çalışan Macron, Avrupa'nın 'ABD'ye bağımlılığını azaltmasını' ve... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:33+0300

2023-04-10T16:33+0300

2023-04-10T16:42+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

ursula von der leyen

şi cinping

ab

abd

fransa

çin

rusya

ukrayna

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya gündemiyle kapısını çalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e verdiği mesajları, ikincisi kabul etmezken ilki aldı. Şi'yle 6 saat geçirdiği Çin'e 3 günlük resmi ziyaretten Fransa'ya geri dönerken uçakta 2 Fransız gazeteci ve ABD'nin Politico haber sitesine röportajlar veren Macron, Avrupa'nın 'ABD'ye bağımlılığını azaltması' ve 'Tayvan konusunda Çin ile ABD arasında bir çatışmaya sürüklenmekten kaçınması' gerektiğini söyledi. Bu vesileyle Fransa'nın liderliğini yapacağı varsayımıyla 'Avrupa'nın üçüncü bir süper güç haline gelmesi için stratejik özerklik' teorisini de yeniden ısıttı. "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük risk, bizim olmayan ve stratejik özerkliğimizi inşa etmemizi engelleyen krizlere yakalanması" diyen Fransa Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:Ziyaretinin bir bölümünde Macron'a eşlik eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, geçen perşembe günü Pekin'de yaptıkları görüşmede Şi'ye "Tayvan Boğazı'ndaki istikrar büyük önem taşıyo. Statükoyu değiştirmek için güç kullanma tehdidi kabul edilemez" dedi. Çin lideri, 'Pekin'i Tayvan konusunda etkileyebileceğini düşünen herkesin kendini kandırdığı' yanıtını verdi.Macron, röportajda bu değerlendirmeye katılıyor gibi göründü:Politico, salonda bulunan bir kişinin "Macron ve von der Leyen'le üçlü görüşmede Şi, yalnızca iki konuda -Ukrayna ve Tayvan- senaryo dışına çıktı" izlenimini aktardı. Fransız olduğu tahmin edilebilecek bu kişi şöyle konuştu: "Şi, kendisine Ukrayna ihtilafının hesabının sorulmasından gözle görülür şekilde rahatsızdı ve Moskova'ya son ziyaretini önemsizmiş gibi gösterdi. ABD'ye açıkça öfkeliydi ve Tayvan liderinin ABD'ye transit ziyareti eşliğinde Tayvan konusunda ve dış politika konularının Avrupalılar tarafından gündeme getirilmesi karşısında çok sinirliydi." Bu kişiye göre Macron ve von der Leyen üçlü toplantıda Tayvan hakkında benzer sözler söyledi. Ancak Macron daha sonra Şi'yle 4 saatten fazla zaman geçirdi, bu sürenin çoğunda yalnızca tercümanlar vardı ve gazetecilerle konuşurken tonu AB Komisyonu Başkanı'na göre çok daha uzlaşmacıydı.Röportajda 'Avrupa'nın silah ve enerjide ABD'ye bağımlılığını artırdığını ve artık kendi savunma sanayisini geliştirmeye odaklanması gerektiğini' söyleyen Macron, Çin ile Rusya'nın asli siyasi hedeflerinden biri olan dolar hegemonyasını ortadan kaldırmaya da atıf yaptı:(Dünyanın önde gelen işlemsel ve rezerv para birimi olan ABD doları ve ABD'nin finansal sistem hakimiyeti, ABD yasalarının sınırötesi erişimini kolaylaştırıyor. Örneğin ABD doları cinsinden ifade edilen ve ABD mali sistemi aracılığıyla -örneğin, yabancı bankaların ABD şubeleri de dahil olmak üzere ABD mali kurumları aracılığıyla- yapılan yabancı işlemler ABD'ye 'temas ediyor' ve yabancı taraflar, mülkiyet ve bu işlemlerle ilişkili olaylarla yargı yetkisi bağı oluşturuyor.)İran, Rusya, Çin ve başka birçok ülkenin son yıllarda dolar cinsinden küresel finansal sisteme erişimi reddetmeye dayalı ABD yaptırımlarının hedefi olduğunu belirten Politico, Washington'ın doları 'silah' olarak kullanması nedeniyle Avrupalı şirketlerin işlerinden vazgeçmeye ve üçüncü ülkelerle bağlarını kesmeye zorlanması veya felç edici ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına Avrupa'dan itirazlar yükseldiğini hatırlattı. Politico'nun aktardığına göre uçakta göğsünde 'French Tech' yazan kapüşonlu tişörtle oturan Macron, Avrupa için 'stratejik özerklik konusundaki ideolojik savaşı çoktan kazandığını' da iddia etti.Fransa lideri, Politico'nun '2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki ilk büyük kara savaşı' diye nitelediği Ukrayna krizinin ortasında büyük ölçüde Amerikan savunma yardımına sırtını dayayan Avrupa'ya ABD'nin devam eden güvenlik garantileri meselesine ise değinmedi. Politico, "BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri ve AB'nin tek nükleer silahlı gücü olan Fransa, askeri açıdan benzersiz bir konumda. Ancak Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunmasına diğer pek çok ülkeye kıyasla çok daha az katkıda bulundu" manzarası da çizdi. Elysee, daha net sözlerini yayımlanmadan önce sansürlediRöportajın sonunda okura sansür uyarısı da yapıldı:

fransa

çin

rusya

ukrayna

tayvan

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emmanuel macron, ursula von der leyen, şi cinping, ab, abd, fransa, çin, rusya, ukrayna, tayvan, avrupa, politico, stratejik, özerklik