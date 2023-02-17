Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230217/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akimlarin-patlatilmasinin-abd-icin-etkileri-cok-buyuk-olacak-1067183501.html
ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım’ların patlatılmasının ABD için etkileri çok büyük olacak
ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım’ların patlatılmasının ABD için etkileri çok büyük olacak
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasının ABD için korkunç sonuçlara yol açacağını belirtti. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T22:31+0300
2023-02-17T22:31+0300
dünya
seymour hersh
kuzey akım
abd
rusya
patlama
sabotaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Democracy Now’ye konuşan Hersh, “Siyasi etkileri bizim için çok büyük olacak. (ABD Başkanı Joe) Biden ve Beyaz Saray’daki insanları, bu soruşturmayı reddetti ve inkar etmeye devam ediyorlar ve bununla birlikte basın tarafından onaylanıyorlar. The New York Times nedense artık bu konuda bir şeyler yazmıyor, iktidarın söylediklerini tekrarlıyor ve görmezden geliyor. Bizim için siyasi etkilerini uzun vadede göreceğiz. Hatta bazı ülkeler NATO’dan çıkacak, çünkü Biden onları soğukta tutmaktan korkmuyor, kazanmayacağı savaşı sürdürmek onun için daha önemli” ifadesini kullandı.Rus doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar için ‘Avrupa’yı hedef alan sabotaj’ diyen gazeteci, bu eylemin amaçlarından birinin, Avrupa’nın ABD’ye olan tam bağımlılığı bir kez daha gözler önüne sermek.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, “Rusya artık gazını silah olarak kullanamayacak” sözlerini anımsatan Hersh, bu fikrin son 20 yıldır ABD’de hakim olduğunu belirterek, “Bu, yeni bir konu değil. Petrol bizi çok korkutuyor. Rus petrolü ve doğalgazı her zaman Washington’u çok korkutmuştu” dedi.Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_c9708ba5d7c02edfa2b41c97662fa90d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seymour hersh, kuzey akım, abd, rusya, patlama, sabotaj
seymour hersh, kuzey akım, abd, rusya, patlama, sabotaj

ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım’ların patlatılmasının ABD için etkileri çok büyük olacak

22:31 17.02.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
Abone olTelegram
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasının ABD için korkunç sonuçlara yol açacağını belirtti.
Democracy Now’ye konuşan Hersh, “Siyasi etkileri bizim için çok büyük olacak. (ABD Başkanı Joe) Biden ve Beyaz Saray’daki insanları, bu soruşturmayı reddetti ve inkar etmeye devam ediyorlar ve bununla birlikte basın tarafından onaylanıyorlar. The New York Times nedense artık bu konuda bir şeyler yazmıyor, iktidarın söylediklerini tekrarlıyor ve görmezden geliyor. Bizim için siyasi etkilerini uzun vadede göreceğiz. Hatta bazı ülkeler NATO’dan çıkacak, çünkü Biden onları soğukta tutmaktan korkmuyor, kazanmayacağı savaşı sürdürmek onun için daha önemli” ifadesini kullandı.
Rus doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar için ‘Avrupa’yı hedef alan sabotaj’ diyen gazeteci, bu eylemin amaçlarından birinin, Avrupa’nın ABD’ye olan tam bağımlılığı bir kez daha gözler önüne sermek.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, “Rusya artık gazını silah olarak kullanamayacak” sözlerini anımsatan Hersh, bu fikrin son 20 yıldır ABD’de hakim olduğunu belirterek, “Bu, yeni bir konu değil. Petrol bizi çok korkutuyor. Rus petrolü ve doğalgazı her zaman Washington’u çok korkutmuştu” dedi.
Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала