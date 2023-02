https://sputniknews.com.tr/20230217/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akimlarin-patlatilmasinin-abd-icin-etkileri-cok-buyuk-olacak-1067183501.html

ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım’ların patlatılmasının ABD için etkileri çok büyük olacak

Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasının ABD için korkunç sonuçlara yol açacağını belirtti. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

Democracy Now’ye konuşan Hersh, “Siyasi etkileri bizim için çok büyük olacak. (ABD Başkanı Joe) Biden ve Beyaz Saray’daki insanları, bu soruşturmayı reddetti ve inkar etmeye devam ediyorlar ve bununla birlikte basın tarafından onaylanıyorlar. The New York Times nedense artık bu konuda bir şeyler yazmıyor, iktidarın söylediklerini tekrarlıyor ve görmezden geliyor. Bizim için siyasi etkilerini uzun vadede göreceğiz. Hatta bazı ülkeler NATO’dan çıkacak, çünkü Biden onları soğukta tutmaktan korkmuyor, kazanmayacağı savaşı sürdürmek onun için daha önemli” ifadesini kullandı.Rus doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar için ‘Avrupa’yı hedef alan sabotaj’ diyen gazeteci, bu eylemin amaçlarından birinin, Avrupa’nın ABD’ye olan tam bağımlılığı bir kez daha gözler önüne sermek.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, “Rusya artık gazını silah olarak kullanamayacak” sözlerini anımsatan Hersh, bu fikrin son 20 yıldır ABD’de hakim olduğunu belirterek, “Bu, yeni bir konu değil. Petrol bizi çok korkutuyor. Rus petrolü ve doğalgazı her zaman Washington’u çok korkutmuştu” dedi.Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.

