https://sputniknews.com.tr/20230217/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akimlarin-patlatilmasinin-abd-icin-etkileri-cok-buyuk-olacak-1067183501.html
ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım’ların patlatılmasının ABD için etkileri çok büyük olacak
ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım’ların patlatılmasının ABD için etkileri çok büyük olacak
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasının ABD için korkunç sonuçlara yol açacağını belirtti. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T22:31+0300
2023-02-17T22:31+0300
2023-02-17T22:31+0300
dünya
seymour hersh
kuzey akım
abd
rusya
patlama
sabotaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Democracy Now’ye konuşan Hersh, “Siyasi etkileri bizim için çok büyük olacak. (ABD Başkanı Joe) Biden ve Beyaz Saray’daki insanları, bu soruşturmayı reddetti ve inkar etmeye devam ediyorlar ve bununla birlikte basın tarafından onaylanıyorlar. The New York Times nedense artık bu konuda bir şeyler yazmıyor, iktidarın söylediklerini tekrarlıyor ve görmezden geliyor. Bizim için siyasi etkilerini uzun vadede göreceğiz. Hatta bazı ülkeler NATO’dan çıkacak, çünkü Biden onları soğukta tutmaktan korkmuyor, kazanmayacağı savaşı sürdürmek onun için daha önemli” ifadesini kullandı.Rus doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar için ‘Avrupa’yı hedef alan sabotaj’ diyen gazeteci, bu eylemin amaçlarından birinin, Avrupa’nın ABD’ye olan tam bağımlılığı bir kez daha gözler önüne sermek.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, “Rusya artık gazını silah olarak kullanamayacak” sözlerini anımsatan Hersh, bu fikrin son 20 yıldır ABD’de hakim olduğunu belirterek, “Bu, yeni bir konu değil. Petrol bizi çok korkutuyor. Rus petrolü ve doğalgazı her zaman Washington’u çok korkutmuştu” dedi.Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_c9708ba5d7c02edfa2b41c97662fa90d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seymour hersh, kuzey akım, abd, rusya, patlama, sabotaj
seymour hersh, kuzey akım, abd, rusya, patlama, sabotaj
ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım’ların patlatılmasının ABD için etkileri çok büyük olacak
Abone ol
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasının ABD için korkunç sonuçlara yol açacağını belirtti.
Democracy Now
’ye konuşan Hersh, “Siyasi etkileri bizim için çok büyük olacak. (ABD Başkanı Joe) Biden ve Beyaz Saray’daki insanları, bu soruşturmayı reddetti ve inkar etmeye devam ediyorlar ve bununla birlikte basın tarafından onaylanıyorlar. The New York Times nedense artık bu konuda bir şeyler yazmıyor, iktidarın söylediklerini tekrarlıyor ve görmezden geliyor. Bizim için siyasi etkilerini uzun vadede göreceğiz. Hatta bazı ülkeler NATO’dan çıkacak, çünkü Biden onları soğukta tutmaktan korkmuyor, kazanmayacağı savaşı sürdürmek onun için daha önemli”
ifadesini kullandı.
Rus doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar için ‘Avrupa’yı hedef alan sabotaj’ diyen gazeteci, bu eylemin amaçlarından birinin, Avrupa’nın ABD’ye olan tam bağımlılığı bir kez daha gözler önüne sermek.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, “Rusya artık gazını silah olarak kullanamayacak” sözlerini anımsatan Hersh, bu fikrin son 20 yıldır ABD’de hakim olduğunu belirterek, “Bu, yeni bir konu değil. Petrol bizi çok korkutuyor. Rus petrolü ve doğalgazı her zaman Washington’u çok korkutmuştu” dedi.
Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.