Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230309/abdli-gazi-kongrede-afganistandan-cekilmenin-nasil-bir-felaket-oldugunu-aglayarak-anlatti-1068046742.html
ABD'li gazi, Kongre'de Afganistan'dan çekilmenin nasıl bir 'felaket' olduğunu anlatırken ağladı
ABD'li gazi, Kongre'de Afganistan'dan çekilmenin nasıl bir 'felaket' olduğunu anlatırken ağladı
ABD Kongresi'nin Afganistan'dan çekilme soruşturmasında ifade veren bir çavuş, Kabil havaalanı intihar saldırılarının istihbaratının geldiğini, bombacıyı... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T20:42+0300
2023-03-09T21:06+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
abd askeri
gazi
geri çekilme
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
kabil
havaalanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068052915_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8a89a6a1114723d16adf2620d28b2b7.jpg
Selefi Donald Trump'ın Katar'da Taliban'la imzaladığı anlaşmayı hayata geçiren ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle Amerikan güçlerinin Ağustos 2021'de çekildiği Afganistan'ın kaos içinde Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle ilgili ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturmada sahada görev yapmış askerler ifade verdi. Bazısı Afganistan'da ağır yaralanmış askerler, yaşadıkları travmayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Beyaz Saray'dakilerin insan hayatına verdiği değerin vesikasıDemokrat Biden yönetiminin Afganistan'dan nasıl çekildiğini soruşturan Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Tyler Vargas-Andrews, geri çekilmeyi 'felaket' olarak niteledi.Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinden sonraki günlerde hazırlıksızlık ve koordinasyonsuzluk nedeniyle kaos yaşandığını belirtti. 25 yaşındaki gazi deniz piyadesi çavuşu, bir bacağını ve bir kolunu kaybetmesine neden olan 26 Ağustos 2021 Kabil havaalanı intihar saldırısında yaşananları en ince ayrıntısına dek aktardı. 6 binden az askerin konuşlandırıldığı ve Taliban'dan kaçan Afganların tahliye uçaklarına binebilmek için akın etmesiyle tam bir kaosun yaşandığı havaalanına IŞİD-Horasan'dan iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 13 ABD askeri ve 170 Afgan sivil ölmüştü. 'Saldırı olacağını biliyorduk, ama önleyemedik, çünkü'Saldırı olacağını bilmelerine rağmen neden önleyemediklerine dair ibretlik bir hikaye anlatan Çavuş Vargas-Andrews, istihbaratçıların intihar bombacısını temiz traşlı, kahverengi giyinmiş, siyah yelekli ve daha yaşlı bir refakatçiyle seyahat eden bir erkek olarak tanımladığını, ekibinin kalabalık içinde şüpheliyi saptadığını, gün boyunca takip ettiğini, şüphelinin eylemleri hakkında istihbaratçılara sürekli güncelleme yaptığını, iletişim ağı üzerinden potansiyel tehdit ve eli kulağında saldırı uyarısını geçtiğini söyledi.Kendisinin şüpheliyi öldürmek için izin istediğini ve ekip liderinin bir keskin nişancı silahı hazırladığını, ancak kendilerine "Vurmayın, liderlik bizim için angajman yetkisine sahip değil" denildiğini aktaran gazi, vazgeçmek istemediğini, tabur komutanı Yarbay Brad Whited'ı olan biteni görmesi için kuleye çağırdığını, komutanı beklerken psikolojik operasyon ekiplerinin gelip zanlının intihar bombacısı tarifini karşıladığını doğruladığını belirtti.Whited nihayet geldiğinde, ekibinin ona kanıtları ve fotoğrafları gösterip zanlıyı vurup vuramayacağını sorduğunu söyleyen Vargas-Andrews, şöyle devam etti:"Tabur komutanımızın söylediğini alıntılıyorum: 'Bilmiyorum'. Ekipçe şaşkına dönerek çok sert şekilde sorduk: 'Peki, kim biliyor? Çünkü bu, sizin sorumluluğunuz, efendim.' Yine bilmediği yanıtını verdi ve öğreneceğini söyledi. Ama ardından herhangi bir güncelleme almadık ve asla bize bir yanıt verilmedi. Sonunda şahıs ortadan kayboldu." "Biz intihar bombacısının o olduğuna inanıyoruz.""Bizi dikkate almadılar, bu kadar basit."Saatler sonra havaalanının Abbey Kapısı dışındaki kalabalığın içinde çalışırken meydana gelen patlamayla havaya uçtuğunu, gözlerini açtığında silah arkadaşlarının etrafında ölü ya da bilincini kaybetmiş halde yattığını gördüğünü anlatan Vargas-Andrews, "Bedenim patlamanın travmasına dayanamamıştı. Karnım yırtılarak açılmıştı. Vücudumun her santiminde bilyeler ve şarapnel parçaları vardı" dedi. 'Hepsinin yüzlerini görüyorum'Saldırıda ağır yaralanan, ama hayatta kalan 45 askerden biri olan gazi, şöyle konuştu:"Bana göre geri çekilme bir felaketti ve affedilemez sorumluluk eksikliği ve ihmal vardı. O gün öldürülenlerin hesabı verilmedi.""Kurtaramadıklarımızın, geride bıraktıklarımızın hepsinin yüzlerini görüyorum."Akıl sağlığı sorunları ve intihar uyarısıEmekli Yarbay David Scott Mann, o kaosta Afganları tahliye etmeye çalışmanın 'kendilerini mahvettiğinden' söz etti.Afganistan'dan çekildikten sonra gazilere yardım telefon hattına yapılan aramaların yüzde 81 oranında arttığını belirten Mann, 'ABD'nin akıl sağlığı tsunamisinin ön cephesinde bulunduğu' uyarısını yaptı. Çekilme sonrası bir silah arkadaşının intihar ettiğini söyleyen emekli yarbay, "O manevi yaranın karanlığından çıkış yolunu bir türlü bulamadı" dedi. Bush'tan Biden'a bütün yönetimleri suçladılarTanıkların çoğu, ifadelerinde, ABD askerlerini 11 Eylül 2001 saldırılarının akabinde Afganistan'a konuşlandıran George W Bush'tan 20 yıl sonra geri çeken Joe Biden'a dek her başkanın yönetimini suçladı.Tanıklar, halihazırda hem Afganistan'da hem de ABD'de belirsizlik içinde olan Afgan müttefiklere yardım etmek için acil eylem çağrısında bulundu.'ABD'yle işbirliği yapanların sonu'Mann, "Vietnam'daki dağlı halklardan Suriye'deki Kürtlere dek insanları için için yanar halde bırakan Amerika, müttefiklerimizin nesiller boyu sistemik olarak terk edilmesi konusunda kötü bir itibar inşa ediyor" dedi. Panele başkanlık eden Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas milletvekili Mike McCaul, geri çekilmeyi 'federal hükümetin her düzeyde sistemik çöküşü ve Biden yönetiminin çarpıcı liderlik başarısızlığı' olarak niteledi. Daha önce Biden, 'temelde olan biten her şeyin sorumluluğunu taşıdığını' söylemişti, ama aynı zamanda Taliban'la geri çekilme anlaşmasını imzaladığı için Cumhuriyetçi selefi Trump'ı suçlamıştı.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068052915_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_023ea04c3b58b21b02b49bd7299511b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, taliban, abd askeri, gazi, geri çekilme, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , kabil, havaalanı, tahliye, intihar saldırısı
abd, afganistan, taliban, abd askeri, gazi, geri çekilme, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , kabil, havaalanı, tahliye, intihar saldırısı

ABD'li gazi, Kongre'de Afganistan'dan çekilmenin nasıl bir 'felaket' olduğunu anlatırken ağladı

20:42 09.03.2023 (güncellendi: 21:06 09.03.2023)
© AP Photo / Andrew Harnik26 Ağustos 2021 Kabil havaalanı intihar saldırısında bir bacağını ve bir kolunu kaybeden eski deniz piyadesi çavuşu Tyler Vargas-Andrews, ABD Kongresi'nin Afganistan'dan çekilme soruşturmasına ifade verirken ağladı.
26 Ağustos 2021 Kabil havaalanı intihar saldırısında bir bacağını ve bir kolunu kaybeden eski deniz piyadesi çavuşu Tyler Vargas-Andrews, ABD Kongresi'nin Afganistan'dan çekilme soruşturmasına ifade verirken ağladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Abone olTelegram
ABD Kongresi'nin Afganistan'dan çekilme soruşturmasında ifade veren bir çavuş, Kabil havaalanı intihar saldırılarının istihbaratının geldiğini, bombacıyı saptadıklarını, vurmak istediklerini, ama üstlerinin sorumluluk üstlenmediğini söyledi. Bir bacağını ve kolunu kaybeden gazi, "Çekilme felaketti, affedilemez sorumsuzluk ve ihmal vardı" dedi.
Selefi Donald Trump'ın Katar'da Taliban'la imzaladığı anlaşmayı hayata geçiren ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle Amerikan güçlerinin Ağustos 2021'de çekildiği Afganistan'ın kaos içinde Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle ilgili ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturmada sahada görev yapmış askerler ifade verdi. Bazısı Afganistan'da ağır yaralanmış askerler, yaşadıkları travmayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Beyaz Saray'dakilerin insan hayatına verdiği değerin vesikası

Demokrat Biden yönetiminin Afganistan'dan nasıl çekildiğini soruşturan Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Tyler Vargas-Andrews, geri çekilmeyi 'felaket' olarak niteledi.
Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinden sonraki günlerde hazırlıksızlık ve koordinasyonsuzluk nedeniyle kaos yaşandığını belirtti. 25 yaşındaki gazi deniz piyadesi çavuşu, bir bacağını ve bir kolunu kaybetmesine neden olan 26 Ağustos 2021 Kabil havaalanı intihar saldırısında yaşananları en ince ayrıntısına dek aktardı.
6 binden az askerin konuşlandırıldığı ve Taliban'dan kaçan Afganların tahliye uçaklarına binebilmek için akın etmesiyle tam bir kaosun yaşandığı havaalanına IŞİD-Horasan'dan iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 13 ABD askeri ve 170 Afgan sivil ölmüştü.

'Saldırı olacağını biliyorduk, ama önleyemedik, çünkü'

Saldırı olacağını bilmelerine rağmen neden önleyemediklerine dair ibretlik bir hikaye anlatan Çavuş Vargas-Andrews, istihbaratçıların intihar bombacısını temiz traşlı, kahverengi giyinmiş, siyah yelekli ve daha yaşlı bir refakatçiyle seyahat eden bir erkek olarak tanımladığını, ekibinin kalabalık içinde şüpheliyi saptadığını, gün boyunca takip ettiğini, şüphelinin eylemleri hakkında istihbaratçılara sürekli güncelleme yaptığını, iletişim ağı üzerinden potansiyel tehdit ve eli kulağında saldırı uyarısını geçtiğini söyledi.
Kendisinin şüpheliyi öldürmek için izin istediğini ve ekip liderinin bir keskin nişancı silahı hazırladığını, ancak kendilerine "Vurmayın, liderlik bizim için angajman yetkisine sahip değil" denildiğini aktaran gazi, vazgeçmek istemediğini, tabur komutanı Yarbay Brad Whited'ı olan biteni görmesi için kuleye çağırdığını, komutanı beklerken psikolojik operasyon ekiplerinin gelip zanlının intihar bombacısı tarifini karşıladığını doğruladığını belirtti.
Whited nihayet geldiğinde, ekibinin ona kanıtları ve fotoğrafları gösterip zanlıyı vurup vuramayacağını sorduğunu söyleyen Vargas-Andrews, şöyle devam etti:
"Tabur komutanımızın söylediğini alıntılıyorum: 'Bilmiyorum'. Ekipçe şaşkına dönerek çok sert şekilde sorduk: 'Peki, kim biliyor? Çünkü bu, sizin sorumluluğunuz, efendim.' Yine bilmediği yanıtını verdi ve öğreneceğini söyledi. Ama ardından herhangi bir güncelleme almadık ve asla bize bir yanıt verilmedi. Sonunda şahıs ortadan kayboldu."
"Biz intihar bombacısının o olduğuna inanıyoruz."
"Bizi dikkate almadılar, bu kadar basit."
Saatler sonra havaalanının Abbey Kapısı dışındaki kalabalığın içinde çalışırken meydana gelen patlamayla havaya uçtuğunu, gözlerini açtığında silah arkadaşlarının etrafında ölü ya da bilincini kaybetmiş halde yattığını gördüğünü anlatan Vargas-Andrews, "Bedenim patlamanın travmasına dayanamamıştı. Karnım yırtılarak açılmıştı. Vücudumun her santiminde bilyeler ve şarapnel parçaları vardı" dedi.

'Hepsinin yüzlerini görüyorum'

Saldırıda ağır yaralanan, ama hayatta kalan 45 askerden biri olan gazi, şöyle konuştu:
"Bana göre geri çekilme bir felaketti ve affedilemez sorumluluk eksikliği ve ihmal vardı. O gün öldürülenlerin hesabı verilmedi."
"Kurtaramadıklarımızın, geride bıraktıklarımızın hepsinin yüzlerini görüyorum."

Akıl sağlığı sorunları ve intihar uyarısı

Emekli Yarbay David Scott Mann, o kaosta Afganları tahliye etmeye çalışmanın 'kendilerini mahvettiğinden' söz etti.
Afganistan'dan çekildikten sonra gazilere yardım telefon hattına yapılan aramaların yüzde 81 oranında arttığını belirten Mann, 'ABD'nin akıl sağlığı tsunamisinin ön cephesinde bulunduğu' uyarısını yaptı.
Çekilme sonrası bir silah arkadaşının intihar ettiğini söyleyen emekli yarbay, "O manevi yaranın karanlığından çıkış yolunu bir türlü bulamadı" dedi.

Bush'tan Biden'a bütün yönetimleri suçladılar

Tanıkların çoğu, ifadelerinde, ABD askerlerini 11 Eylül 2001 saldırılarının akabinde Afganistan'a konuşlandıran George W Bush'tan 20 yıl sonra geri çeken Joe Biden'a dek her başkanın yönetimini suçladı.
Tanıklar, halihazırda hem Afganistan'da hem de ABD'de belirsizlik içinde olan Afgan müttefiklere yardım etmek için acil eylem çağrısında bulundu.

'ABD'yle işbirliği yapanların sonu'

Mann, "Vietnam'daki dağlı halklardan Suriye'deki Kürtlere dek insanları için için yanar halde bırakan Amerika, müttefiklerimizin nesiller boyu sistemik olarak terk edilmesi konusunda kötü bir itibar inşa ediyor" dedi.
Panele başkanlık eden Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas milletvekili Mike McCaul, geri çekilmeyi 'federal hükümetin her düzeyde sistemik çöküşü ve Biden yönetiminin çarpıcı liderlik başarısızlığı' olarak niteledi.
Daha önce Biden, 'temelde olan biten her şeyin sorumluluğunu taşıdığını' söylemişti, ama aynı zamanda Taliban'la geri çekilme anlaşmasını imzaladığı için Cumhuriyetçi selefi Trump'ı suçlamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала