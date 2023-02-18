Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230218/abdli-gazeteci-hersh-washington-kuzey-akimi-patlattigini-asla-kabul-etmeyecek-1067195218.html
ABD’li gazeteci Hersh: Washington, Kuzey Akım'ı patlattığını asla kabul etmeyecek
ABD’li gazeteci Hersh: Washington, Kuzey Akım'ı patlattığını asla kabul etmeyecek
ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Washington’un Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçurduğunu kabul etmeyeceğini ve insanları susmaya zorlayacağını... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T11:08+0300
2023-02-18T11:08+0300
dünya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061897052_0:102:3189:1896_1920x0_80_0_0_2cdbdc9f822662bdd6f5630403eb01dc.jpg
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Consortiumnews.com'a demecinde Beyaz Saray’ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasını itiraf etmeyeceğini ve konuşmamaları için insanlar üzerinde baskı kuracağını ifade etti.Hersh, ‘ABD Kongresi'nin bu konudaki yazısını incelemek isteyebileceğini umup ummadığı’ sorusuna, “Bu, Beyaz Saray'ın yapacağı son şey. Bakın asla 'geri adım atıyoruz' demeyecekler. Bunu asla yapmayacaklar çünkü yapamıyorlar. Bu yüzden bu hikayeye devam edecekler ve konuşmamaları için insanlar üzerinde baskı kuracaklar. Ama bu önemli değil" dedi.ABD’nin suçunun ilgili profesyonel topluluk tarafından gayet iyi bilindiğine vurgu yapan Hersh,“Bakın, boru hattı işinde koca bir topluluk var. Ne olduğunu biliyorlar ama konuşmuyorlar çünkü sözleşmeler almaya devam etmek istiyorlar" diye konuştu.Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061897052_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_c7e80dc7bed8c54655b19ae9f2b92c8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd
abd

ABD’li gazeteci Hersh: Washington, Kuzey Akım'ı patlattığını asla kabul etmeyecek

11:08 18.02.2023
© AP Photo / Dmitry LovetskyKuzey Akım
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Abone olTelegram
ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Washington’un Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçurduğunu kabul etmeyeceğini ve insanları susmaya zorlayacağını söyledi.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Consortiumnews.com'a demecinde Beyaz Saray’ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasını itiraf etmeyeceğini ve konuşmamaları için insanlar üzerinde baskı kuracağını ifade etti.
Hersh, ‘ABD Kongresi'nin bu konudaki yazısını incelemek isteyebileceğini umup ummadığı’ sorusuna, “Bu, Beyaz Saray'ın yapacağı son şey. Bakın asla 'geri adım atıyoruz' demeyecekler. Bunu asla yapmayacaklar çünkü yapamıyorlar. Bu yüzden bu hikayeye devam edecekler ve konuşmamaları için insanlar üzerinde baskı kuracaklar. Ama bu önemli değil" dedi.
ABD’nin suçunun ilgili profesyonel topluluk tarafından gayet iyi bilindiğine vurgu yapan Hersh,“Bakın, boru hattı işinde koca bir topluluk var. Ne olduğunu biliyorlar ama konuşmuyorlar çünkü sözleşmeler almaya devam etmek istiyorlar" diye konuştu.
Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала