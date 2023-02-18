https://sputniknews.com.tr/20230218/abdli-gazeteci-hersh-washington-kuzey-akimi-patlattigini-asla-kabul-etmeyecek-1067195218.html

ABD’li gazeteci Hersh: Washington, Kuzey Akım'ı patlattığını asla kabul etmeyecek

ABD’li gazeteci Hersh: Washington, Kuzey Akım'ı patlattığını asla kabul etmeyecek

ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Washington’un Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçurduğunu kabul etmeyeceğini ve insanları susmaya zorlayacağını... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T11:08+0300

2023-02-18T11:08+0300

2023-02-18T11:08+0300

dünya

abd

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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Consortiumnews.com'a demecinde Beyaz Saray’ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasını itiraf etmeyeceğini ve konuşmamaları için insanlar üzerinde baskı kuracağını ifade etti.Hersh, ‘ABD Kongresi'nin bu konudaki yazısını incelemek isteyebileceğini umup ummadığı’ sorusuna, “Bu, Beyaz Saray'ın yapacağı son şey. Bakın asla 'geri adım atıyoruz' demeyecekler. Bunu asla yapmayacaklar çünkü yapamıyorlar. Bu yüzden bu hikayeye devam edecekler ve konuşmamaları için insanlar üzerinde baskı kuracaklar. Ama bu önemli değil" dedi.ABD’nin suçunun ilgili profesyonel topluluk tarafından gayet iyi bilindiğine vurgu yapan Hersh,“Bakın, boru hattı işinde koca bir topluluk var. Ne olduğunu biliyorlar ama konuşmuyorlar çünkü sözleşmeler almaya devam etmek istiyorlar" diye konuştu.Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.

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