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https://sputniknews.com.tr/20230407/trump-biden-liderligindeki-bu-moronlar-yeni-bir-dezenformasyon-oyunu-oynuyorlar-1069355019.html
Trump: Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar
Trump: Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sürecindeki sorunların kaynağı olarak kendisini hedef gösteren Joe Biden yönetiminin... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:37+0300
2023-04-07T22:37+0300
dünya
donald trump
abd
joe biden
beyaz saray
afganistan
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Kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan sorunların, büyük ölçüde Taliban'la anlaşma imzalayan Trump yönetiminin plansızlığından kaynaklandığını savunan Biden yönetimini hedef aldı.Trump, "Beyaz Saray'daki, ülkemizi sistematik olarak mahveden ve en büyük moron Joe Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar, Afganistan'da son derece beceriksiz şekilde teslim olmaları nedeniyle Trump'ı suçlamak" ifadelerini kullandı.Biden yönetiminin Amerikan ordusunu ortadan kaldırıp, 85 milyar dolarlık askeri teçhizatı Afgan yönetimine teslim ettiğini öne süren Trump, "Askerlerimizin öldürülmesine izin verdiklerini ve Amerikalıları geride bıraktıklarını gördüm. Bundan Biden sorumlu, başkası değil" değerlendirmesinde bulundu.'Kirby'nin iddiaları utanç verici ve aşağılayıcı'ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecini inceleyen ve dün Kongre'ye iletilen raporla ilgili bilgiler veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Kirby'nin Trump yönetimini eleştiren yorumlarını 'utanç verici' ve 'aşağılayıcı' şeklinde niteleyen McCaul, "Çekilme kararını Başkan Biden verdi ve hatta kesin tarihi de o belirledi. Planlama ve uygulamadaki büyük başarısızlıklardan o sorumludur" ifadesini kullandı.McCaul, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, meclis bünyesindeki Afganistan'dan çekilme süreci soruşturması kapsamında bilgi vermek için ifade vermeye çağırmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Raporu gözden geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve yönetimi Amerikan halkı için mümkün olduğu kadar (raporla ilgili) gizliliği kaldırmaya çağırıyorum" dedi.'Afganistan'dan çekilmenin neden bu kadar büyük bir felaket olduğuna dair' yanıtları alabilmesi için de McCaul, Kongre'ye, bu konudaki ilgili belgelerin tam ve eksiksiz kaydına erişim hakkı verilmesi gerektiğini savundu.Beyaz Saray, Trump'ı suçlamıştıMcCaul, 28 Mart'ta, Temmuz 2021'de Afganistan'da görevli diplomatlarca Dışişleri Bakanlığına gönderilen ve Afganistan'daki durumun hızla kötüleştiğine dikkati çeken gizli belgeyle ilgili Blinken'ı Kongre'de ifade vermeye çağırmıştı.Kirby, dün yaptığı basın toplantısında, devletin ilgili kurumlarının aylar boyunca Afganistan'dan çekilme süreçlerindeki rolleri ve kararları hakkında kapsamlı incelemeler gerçekleştirdiklerini ve bu konudaki ilgili raporun Kongre'ye iletildiğini ifade etmişti.Afganistan'dan çekilme sürecindeki yaşanan sorunlardan Trump yönetimini suçlayan raporda önceki yönetimin çekilmeye ilişkin bir planı olmadığını ve Biden'ın bu konuda kötü bir miras devraldığını ileri sürmüştü. Beyaz Saray, tahliyenin daha erken olabileceğini kabul etse de yönetimin en iyi şekilde durumu idare etmeye çalıştığını öne savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/beyaz-saray-amerika-afganistanda-hedefleri-belirsiz-ve-sonu-olmayan-bir-savasa-saplanmisti-1069309515.html
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donald trump, abd, joe biden, beyaz saray, afganistan
donald trump, abd, joe biden, beyaz saray, afganistan

Trump: Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar

22:37 07.04.2023
© AADonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sürecindeki sorunların kaynağı olarak kendisini hedef gösteren Joe Biden yönetiminin iddialarını dezenformasyon şeklinde niteleyerek, bu konudaki asıl sorumlunun Biden olduğunu savundu.
Kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan sorunların, büyük ölçüde Taliban'la anlaşma imzalayan Trump yönetiminin plansızlığından kaynaklandığını savunan Biden yönetimini hedef aldı.
Trump, "Beyaz Saray'daki, ülkemizi sistematik olarak mahveden ve en büyük moron Joe Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar, Afganistan'da son derece beceriksiz şekilde teslim olmaları nedeniyle Trump'ı suçlamak" ifadelerini kullandı.
Biden yönetiminin Amerikan ordusunu ortadan kaldırıp, 85 milyar dolarlık askeri teçhizatı Afgan yönetimine teslim ettiğini öne süren Trump, "Askerlerimizin öldürülmesine izin verdiklerini ve Amerikalıları geride bıraktıklarını gördüm. Bundan Biden sorumlu, başkası değil" değerlendirmesinde bulundu.

'Kirby'nin iddiaları utanç verici ve aşağılayıcı'

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecini inceleyen ve dün Kongre'ye iletilen raporla ilgili bilgiler veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Kirby'nin Trump yönetimini eleştiren yorumlarını 'utanç verici' ve 'aşağılayıcı' şeklinde niteleyen McCaul, "Çekilme kararını Başkan Biden verdi ve hatta kesin tarihi de o belirledi. Planlama ve uygulamadaki büyük başarısızlıklardan o sorumludur" ifadesini kullandı.
McCaul, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, meclis bünyesindeki Afganistan'dan çekilme süreci soruşturması kapsamında bilgi vermek için ifade vermeye çağırmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Raporu gözden geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve yönetimi Amerikan halkı için mümkün olduğu kadar (raporla ilgili) gizliliği kaldırmaya çağırıyorum" dedi.
'Afganistan'dan çekilmenin neden bu kadar büyük bir felaket olduğuna dair' yanıtları alabilmesi için de McCaul, Kongre'ye, bu konudaki ilgili belgelerin tam ve eksiksiz kaydına erişim hakkı verilmesi gerektiğini savundu.

Beyaz Saray, Trump'ı suçlamıştı

McCaul, 28 Mart'ta, Temmuz 2021'de Afganistan'da görevli diplomatlarca Dışişleri Bakanlığına gönderilen ve Afganistan'daki durumun hızla kötüleştiğine dikkati çeken gizli belgeyle ilgili Blinken'ı Kongre'de ifade vermeye çağırmıştı.
Kirby, dün yaptığı basın toplantısında, devletin ilgili kurumlarının aylar boyunca Afganistan'dan çekilme süreçlerindeki rolleri ve kararları hakkında kapsamlı incelemeler gerçekleştirdiklerini ve bu konudaki ilgili raporun Kongre'ye iletildiğini ifade etmişti.
Afganistan'dan çekilme sürecindeki yaşanan sorunlardan Trump yönetimini suçlayan raporda önceki yönetimin çekilmeye ilişkin bir planı olmadığını ve Biden'ın bu konuda kötü bir miras devraldığını ileri sürmüştü. Beyaz Saray, tahliyenin daha erken olabileceğini kabul etse de yönetimin en iyi şekilde durumu idare etmeye çalıştığını öne savunuyor.
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