https://sputniknews.com.tr/20230413/biden-kuzey-irlandada-sunaki-kenara-itip-yoluna-devam-etti-1069625609.html
Biden, Kuzey İrlanda'da: Sunak'ı kenara itip yoluna devam etti
Biden, Kuzey İrlanda'da: Sunak'ı kenara itip yoluna devam etti
ABD Başkanı Joe Biden dün Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'ya resmi ziyarette bulundu. Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı kenara itti ve Kral 3... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T13:31+0300
2023-04-13T13:31+0300
2023-04-13T13:45+0300
dünya
rishi sunak
joe biden
abd
ingiltere
kuzey irlanda
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ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda ziyaretinde kendisini karşılayan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı hızlı bir selamlaşmanın ardından kenara iterek İngiltere Kralı Antrim İlçesi kişisel temsilcisi Lord-Teğmen David McCorkell'i selamladı. Biden ayrıca, yanındaki heyeti de Sunak yerine Kraliyet temsilcileriyle tokalaştırdı.Biden'ın kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve "Biden Sunak'ı tanımadı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.Öte yandan Biden, Belfast'taki bir otelde Sunak ile bire bir görüştü. Gazetecileirn kendisine 'Kuzey İrlandalı taraflara bir mesajı olup olmadığı ve Birleşik Krallık ziyareti sırasında neden bir ticaret anlaşmasını tartışmadığı' da dahil olmak üzere sorduğu soruları yanıtsız bırakan Biden, gazetecilere 'dinlemek için burada' olduğunu söyledi.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Amanda Sloat da, gazetecilere yönelik bir brifingde Biden'ın ziyaretinin odak noktasının Kuzey İrlanda ve Ukrayna'daki çatışmalar olacağını söyledi:"İki liderin bu gezide bir serbest ticaret anlaşmasından bahsedeceğini tahmin etmiyorum... Bence görüşmeleri esas olarak Kuzey İrlanda'daki duruma odaklanacak ve Ukrayna ve diğer bazı konulara temas etme şansı olacak, çünkü orada da buluşuyorlar" dedi.Sloat ayrıca, Bay Biden'ın 'İngiliz karşıtı' olduğu iddialarına yönelk ise "Bence başkanın geçmiş performansı onun İngiliz karşıtı olmadığını gösteriyor. İngiltere, en güçlü ve en yakın müttefiklerimizden biri olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.Öte yandan Sloat, Biden ve Sunak'ın San Diego'da bir araya geldiklerinde ekonomik konulara kısaca değinme fırsatı bulduğunu, bunun Haziran ayında Washington'da bir araya geldiklerinde 'daha da derinleşeceğini' söylediği bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi ve "Sürekli olarak İngiltere ile bir dizi ekonomik konuda ilişki kurmanın yollarını arıyoruz” dedi.
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rishi sunak, joe biden, abd, ingiltere, kuzey irlanda
rishi sunak, joe biden, abd, ingiltere, kuzey irlanda
Biden, Kuzey İrlanda'da: Sunak'ı kenara itip yoluna devam etti
13:31 13.04.2023 (güncellendi: 13:45 13.04.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden dün Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'ya resmi ziyarette bulundu. Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı kenara itti ve Kral 3. Charles'ın temsilcisini selamladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda ziyaretinde kendisini karşılayan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı hızlı bir selamlaşmanın ardından kenara iterek İngiltere Kralı Antrim İlçesi kişisel temsilcisi Lord-Teğmen David McCorkell'i selamladı. Biden ayrıca, yanındaki heyeti de Sunak yerine Kraliyet temsilcileriyle tokalaştırdı.
Biden'ın kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve "Biden Sunak'ı tanımadı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Öte yandan Biden, Belfast'taki bir otelde Sunak ile bire bir görüştü. Gazetecileirn kendisine 'Kuzey İrlandalı taraflara bir mesajı olup olmadığı ve Birleşik Krallık ziyareti sırasında neden bir ticaret anlaşmasını tartışmadığı' da dahil olmak üzere sorduğu soruları yanıtsız bırakan Biden, gazetecilere 'dinlemek için burada' olduğunu söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Amanda Sloat da, gazetecilere yönelik bir brifingde Biden'ın ziyaretinin odak noktasının Kuzey İrlanda ve Ukrayna'daki çatışmalar olacağını söyledi:
"İki liderin bu gezide bir serbest ticaret anlaşmasından bahsedeceğini tahmin etmiyorum... Bence görüşmeleri esas olarak Kuzey İrlanda'daki duruma odaklanacak ve Ukrayna ve diğer bazı konulara temas etme şansı olacak, çünkü orada da buluşuyorlar" dedi.
Sloat ayrıca, Bay Biden'ın 'İngiliz karşıtı' olduğu iddialarına yönelk ise "Bence başkanın geçmiş performansı onun İngiliz karşıtı olmadığını gösteriyor. İngiltere, en güçlü ve en yakın müttefiklerimizden biri olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sloat, Biden ve Sunak'ın San Diego'da bir araya geldiklerinde ekonomik konulara kısaca değinme fırsatı bulduğunu, bunun Haziran ayında Washington'da bir araya geldiklerinde 'daha da derinleşeceğini' söylediği bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi ve "Sürekli olarak İngiltere ile bir dizi ekonomik konuda ilişki kurmanın yollarını arıyoruz” dedi.