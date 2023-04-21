https://sputniknews.com.tr/20230421/anket-trump-cumhuriyetci-partideki-baskan-adaylari-arasinda-desantisten-13-puan-onde-1070036256.html
Anket: Trump, Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adayları arasında DeSantis'ten 13 puan önde
Anket: Trump, Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adayları arasında DeSantis'ten 13 puan önde
Wall Street Journal'ın paylaştığı ankete göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı için yapılacak varsayımsal bir başa baş... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T23:06+0300
2023-04-21T23:06+0300
2023-04-21T23:06+0300
dünya
donald trump
ron de santis
aday
anket
cumhuriyetçi parti
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Wall Street Journal'ın cuma günü yayınladığı ankete göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde başkan adaylığına yönelik yapılacak varsayımsal bir başa baş karşılaşmada Florida Valisi Ron DeSantis'in 13 puan farkla önünde.Aralık ayında yapılan anket DeSantis'in Trump'ı yüzde 52'ye yüzde 38 ile 14 puan geride bıraktığını göstermişti.Yeni ankette Trump yüzde 51'e yüzde 38 ile DeSantis'in önünde yer alıyor.Ankete göre Trump ayrıca, DeSantis'in yüzde 24'lük desteğine karşılık yüzde 48'lik destekle, 12 Cumhuriyetçi adaydan oluşan sahadaki tüm rakiplerinin önünde yer alıyor.Trump ve DeSantis'i, yüzde 5 ile eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley ve yüzde 3 ile Güney Karolina Senatörü Tim Scot takip ediyor. Diğer tüm adaylar yüzde 2 ya da daha az desteğe sahip.Anket 11-17 Nisan tarihleri arasında Impact Research ve Fabrizio, Lee & Associates tarafından gerçekleştirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, ron de santis, aday, anket, cumhuriyetçi parti
donald trump, ron de santis, aday, anket, cumhuriyetçi parti
Anket: Trump, Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adayları arasında DeSantis'ten 13 puan önde
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Wall Street Journal'ın paylaştığı ankete göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı için yapılacak varsayımsal bir başa baş karşılaşmada Florida Valisi Ron DeSantis'i 13 puan farkla mağlup ediyor.
Wall Street Journal'ın cuma günü yayınladığı ankete göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde başkan adaylığına yönelik yapılacak varsayımsal bir başa baş karşılaşmada Florida Valisi Ron DeSantis'in 13 puan farkla önünde.
Aralık ayında yapılan anket DeSantis'in Trump'ı yüzde 52'ye yüzde 38 ile 14 puan geride bıraktığını göstermişti.
Yeni ankette Trump yüzde 51'e yüzde 38 ile DeSantis'in önünde yer alıyor.
Ankete göre Trump ayrıca, DeSantis'in yüzde 24'lük desteğine karşılık yüzde 48'lik destekle, 12 Cumhuriyetçi adaydan oluşan sahadaki tüm rakiplerinin önünde yer alıyor.
Trump ve DeSantis'i, yüzde 5 ile eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley ve yüzde 3 ile Güney Karolina Senatörü Tim Scot takip ediyor. Diğer tüm adaylar yüzde 2 ya da daha az desteğe sahip.
Anket 11-17 Nisan tarihleri arasında Impact Research ve Fabrizio, Lee & Associates tarafından gerçekleştirildi.