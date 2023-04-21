https://sputniknews.com.tr/20230421/anket-trump-cumhuriyetci-partideki-baskan-adaylari-arasinda-desantisten-13-puan-onde-1070036256.html

Anket: Trump, Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adayları arasında DeSantis'ten 13 puan önde

Anket: Trump, Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adayları arasında DeSantis'ten 13 puan önde

Wall Street Journal'ın paylaştığı ankete göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı için yapılacak varsayımsal bir başa baş... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T23:06+0300

2023-04-21T23:06+0300

2023-04-21T23:06+0300

dünya

donald trump

ron de santis

aday

anket

cumhuriyetçi parti

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Wall Street Journal'ın cuma günü yayınladığı ankete göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde başkan adaylığına yönelik yapılacak varsayımsal bir başa baş karşılaşmada Florida Valisi Ron DeSantis'in 13 puan farkla önünde.Aralık ayında yapılan anket DeSantis'in Trump'ı yüzde 52'ye yüzde 38 ile 14 puan geride bıraktığını göstermişti.Yeni ankette Trump yüzde 51'e yüzde 38 ile DeSantis'in önünde yer alıyor.Ankete göre Trump ayrıca, DeSantis'in yüzde 24'lük desteğine karşılık yüzde 48'lik destekle, 12 Cumhuriyetçi adaydan oluşan sahadaki tüm rakiplerinin önünde yer alıyor.Trump ve DeSantis'i, yüzde 5 ile eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley ve yüzde 3 ile Güney Karolina Senatörü Tim Scot takip ediyor. Diğer tüm adaylar yüzde 2 ya da daha az desteğe sahip.Anket 11-17 Nisan tarihleri arasında Impact Research ve Fabrizio, Lee & Associates tarafından gerçekleştirildi.

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donald trump, ron de santis, aday, anket, cumhuriyetçi parti