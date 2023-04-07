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Aşı karşıtı Kennedy, ABD başkanlık seçimi için Demokrat Parti adaylığı yarışına katıldı
Aşı karşıtı Kennedy, ABD başkanlık seçimi için Demokrat Parti adaylığı yarışına katıldı
ABD'de aile üyelerinin başlarına gelenler nedeniyle 'lanetli' diye anılan Kennedy hanedanlığından bir isim, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T00:08+0300
2023-04-07T00:53+0300
abd
robert f. kennedy jr
dünya
abd demokrat parti
aşı karşıtlığı
abd başkanlık seçimleri
aday
kovid-19
pandemi
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ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu olan Robert F. Kennedy Jr., 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adaylık yarışına katılmak için Federal Seçim Komisyonu'na başvurdu.Çevreci davalarla ilgilenen bir avukat olan, Demokrat Parti'nin ilerici kanadına yakın duran, kendisi gibi ilaç devleriyle mücadele eden solcu Senatör Bernie Sanders'a destek açıklayan Robert F. Kennedy Jr., asıl aşı şüpheciliğiyle ve komplo teorisi diye nitelenen iddialardan bazısını desteklemesiyle tanınıyor. Genelde Cumhuriyetçilerle muhafazakarlara özgü aşı karşıtlığı kulvarında uzun zamandır at koşturan, aşılarla otizm arasında bağ kuran kanıtlanmamış iddiaları destekleyen ve aşı karşıtı Çocuk Sağlığı Savunması'nı kuran Robert F. Kennedy Jr., koronavirüs pandemisi sırasında Kovid aşısına karşı bayrak açması ve federal hükümetin pandemiyi ele alışını eleştirmesiyle öne çıktı. Kız kardeşi, erkek kardeşi ve yeğeninden Kennedy'yi suçlayan makale2019'da ailesinin üç üyesi (kız kardeşi Kathleen Kennedy Townsend, erkek kardeşi Joseph P. Kennedy II ve yeğeni Maeve Kennedy McKean), Politico'nun dergisi için kaleme aldıkları makalede, Robert F. Kennedy Jr.'ın aşı karşıtı görüşlerini sert dille kınadı. Üç yakın akrabası, Kennedy'yi 'üzücü ve ölümcül sonuçlar veren bir yanlış bilgilendirme kampanyasının parçası olmakla' suçladı. Pandemi önlemlerine 'Nazi Almanyası' eleştirisi2021'de Instagram'da 'Kovid ve aşılarla ilgili çürütülmüş iddiaları defalarca paylaştığı' gerekçesiyle Kennedy'nin hesabı kapatıldı. 2022'de platformun Kovid ve aşı politikalarına ilişkin politikalarını 'defalarca ihlal ettiği' gerekçesiyle Çocuk Sağlığı Savunması'nın Facebook sayfası kapatıldı. Bu yaptırımlara rağmen, geçen yıl Washington DC'deki Lincoln Anıtı'nda aşı karşıtı konuşma yapan Kennedy, pandemi vesilesiyle 'Nazi Almanya'sına özgü yöntemlerin kullanıldığı' görüşünü dile getirdi. 'Devletle şirketler arasındaki yoz birleşmeye son'Hudson Nehri temizliğine öncülük eden bir grupla çalışan, Doğal Kaynakları Savunma Konseyi için çalışan ve bir çevre hukuku firmasının kurucu ortağı olan Kennedy, geçen ay Twitter hesabında başkan adaylığını düşündüğünü duyurdu. "Parayı toplayabilir ve kazanmak için yeterince insanı harekete geçirebilirsem, yarışa gireceğim" diyerek bağış toplayan sitesine link veren Kennedy, şu vurguyu yaptı: Kennedy, Demokrat Parti adaylık yarışında yerini alırsa, siyasete giren aile üyelerinin uzun zincirinin son halkası olacak. Kennedyler siyasetten silinmediRobert'ın kız kardeşi Kathleen, erkek kardeşleri Joseph ve Chris de siyasi görevler yapmış veya seçimlere girmişti. Seçimle göreve gelen son Kennedy, eski Massachusetts milletvekili Joe Kennedy III'tü. Robert'in yeğeni olan Joe, 2020'de Demokrat Parti'nin Senato adayları için önseçimlerini kaybetti, ama artık ABD'nin Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olarak görev yapıyor. JFK'nin kızı Caroline Kennedy de halihazırda ABD'nin Avustralya Büyükelçisi. Demokrat Parti beklemede Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem için adaylığını açıklamasını bekleyen Demokrat Parti içindek 2024 başkanlık seçimi için yarış yeni yeni şekilleniyor. Yazar Marianne Williamson, ikinci kez adaylık için geçen ay kampanya başlattı.Cumhuriyetçi Parti fokur fokurCumhuriyetçi Parti cephesi ise şimdiden kızıştı. Önceki Başkan Donald Trump, geçen yıl üçüncü adaylığını açıklayarak parti içi yarışa hızlı başladı. Trump'ın eski Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve girişimci Vivek Ramaswamy de yarışa katıldı. Florida Valisi Ron DeSantis ve Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yarışa girip girmemeyi değerlendiriyor.
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abd, robert f. kennedy jr, abd demokrat parti, aşı karşıtlığı, abd başkanlık seçimleri, aday, kovid-19, pandemi
abd, robert f. kennedy jr, abd demokrat parti, aşı karşıtlığı, abd başkanlık seçimleri, aday, kovid-19, pandemi

Aşı karşıtı Kennedy, ABD başkanlık seçimi için Demokrat Parti adaylığı yarışına katıldı

00:08 07.04.2023 (güncellendi: 00:53 07.04.2023)
© Fotoğraf : https://www.teamkennedy.com/2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olmak için kampanya başlatan Robert F. Kennedy Jr.
2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olmak için kampanya başlatan Robert F. Kennedy Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Fotoğraf : https://www.teamkennedy.com/
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ABD'de aile üyelerinin başlarına gelenler nedeniyle 'lanetli' diye anılan Kennedy hanedanlığından bir isim, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmak için Başkan Joe Biden'a rakip çıktı. 69 yaşındaki Robert F. Kennedy Jr., Kovid aşısına karşı bayrak açması ve federal hükümetin pandemiyi ele alışını eleştirmesiyle tanınıyor.
ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu olan Robert F. Kennedy Jr., 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adaylık yarışına katılmak için Federal Seçim Komisyonu'na başvurdu.
Çevreci davalarla ilgilenen bir avukat olan, Demokrat Parti'nin ilerici kanadına yakın duran, kendisi gibi ilaç devleriyle mücadele eden solcu Senatör Bernie Sanders'a destek açıklayan Robert F. Kennedy Jr., asıl aşı şüpheciliğiyle ve komplo teorisi diye nitelenen iddialardan bazısını desteklemesiyle tanınıyor.
Genelde Cumhuriyetçilerle muhafazakarlara özgü aşı karşıtlığı kulvarında uzun zamandır at koşturan, aşılarla otizm arasında bağ kuran kanıtlanmamış iddiaları destekleyen ve aşı karşıtı Çocuk Sağlığı Savunması'nı kuran Robert F. Kennedy Jr., koronavirüs pandemisi sırasında Kovid aşısına karşı bayrak açması ve federal hükümetin pandemiyi ele alışını eleştirmesiyle öne çıktı.

Kız kardeşi, erkek kardeşi ve yeğeninden Kennedy'yi suçlayan makale

2019'da ailesinin üç üyesi (kız kardeşi Kathleen Kennedy Townsend, erkek kardeşi Joseph P. Kennedy II ve yeğeni Maeve Kennedy McKean), Politico'nun dergisi için kaleme aldıkları makalede, Robert F. Kennedy Jr.'ın aşı karşıtı görüşlerini sert dille kınadı. Üç yakın akrabası, Kennedy'yi 'üzücü ve ölümcül sonuçlar veren bir yanlış bilgilendirme kampanyasının parçası olmakla' suçladı.

Pandemi önlemlerine 'Nazi Almanyası' eleştirisi

2021'de Instagram'da 'Kovid ve aşılarla ilgili çürütülmüş iddiaları defalarca paylaştığı' gerekçesiyle Kennedy'nin hesabı kapatıldı. 2022'de platformun Kovid ve aşı politikalarına ilişkin politikalarını 'defalarca ihlal ettiği' gerekçesiyle Çocuk Sağlığı Savunması'nın Facebook sayfası kapatıldı. Bu yaptırımlara rağmen, geçen yıl Washington DC'deki Lincoln Anıtı'nda aşı karşıtı konuşma yapan Kennedy, pandemi vesilesiyle 'Nazi Almanya'sına özgü yöntemlerin kullanıldığı' görüşünü dile getirdi.

'Devletle şirketler arasındaki yoz birleşmeye son'

Hudson Nehri temizliğine öncülük eden bir grupla çalışan, Doğal Kaynakları Savunma Konseyi için çalışan ve bir çevre hukuku firmasının kurucu ortağı olan Kennedy, geçen ay Twitter hesabında başkan adaylığını düşündüğünü duyurdu. "Parayı toplayabilir ve kazanmak için yeterince insanı harekete geçirebilirsem, yarışa gireceğim" diyerek bağış toplayan sitesine link veren Kennedy, şu vurguyu yaptı:

Eğer aday olursam, en büyük önceliğim, ekonomimizi mahveden, orta sınıfı paramparça eden, arazilerimizi ve sularımızı kirleten, çocuklarımızı zehirleyen ve değerlerimizi ve özgürlüklerimizi elimizden alan devletle şirketler arasındaki yoz birleşmeye son vermek olacak. Birlikte Amerika'nın demokrasisini yeniden tesis edebiliriz.

Kennedy, Demokrat Parti adaylık yarışında yerini alırsa, siyasete giren aile üyelerinin uzun zincirinin son halkası olacak.

Kennedyler siyasetten silinmedi

Robert'ın kız kardeşi Kathleen, erkek kardeşleri Joseph ve Chris de siyasi görevler yapmış veya seçimlere girmişti. Seçimle göreve gelen son Kennedy, eski Massachusetts milletvekili Joe Kennedy III'tü. Robert'in yeğeni olan Joe, 2020'de Demokrat Parti'nin Senato adayları için önseçimlerini kaybetti, ama artık ABD'nin Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olarak görev yapıyor. JFK'nin kızı Caroline Kennedy de halihazırda ABD'nin Avustralya Büyükelçisi.

Demokrat Parti beklemede

Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem için adaylığını açıklamasını bekleyen Demokrat Parti içindek 2024 başkanlık seçimi için yarış yeni yeni şekilleniyor. Yazar Marianne Williamson, ikinci kez adaylık için geçen ay kampanya başlattı.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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Cumhuriyetçi Parti fokur fokur

Cumhuriyetçi Parti cephesi ise şimdiden kızıştı. Önceki Başkan Donald Trump, geçen yıl üçüncü adaylığını açıklayarak parti içi yarışa hızlı başladı. Trump'ın eski Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve girişimci Vivek Ramaswamy de yarışa katıldı. Florida Valisi Ron DeSantis ve Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yarışa girip girmemeyi değerlendiriyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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