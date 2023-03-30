https://sputniknews.com.tr/20230330/bidenin-saglik-durumu-yeniden-gundemde-toplanti-oncesi-ozel-rehberinin-talimatlariyla-prova-yapti-1068932222.html

Biden'ın sağlık durumu yeniden gündemde: Toplantı öncesi özel rehberinin talimatlarıyla prova yaptı

Biden'ın sağlık durumu yeniden gündemde: Toplantı öncesi özel rehberinin talimatlarıyla prova yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, sendika liderleri ve işçilerle yapacağı toplantı öncesi özel rehberi tarafından yönlendirildiği görüntüler sosyal medyada viral oldu... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T04:40+0300

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Sağlık durumu sürekli tartışılan ve imza attığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez başka bir video ile yine gündeme oturdu. ABD lideri, işçilerle ve sendika liderleriyle yapacağı toplantı öncesi özel rehberi tarafından adım adım yönlendirildi.Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde, özel rehberinin Biden'a görüşmede yapacağı hareketler konusunda çeşitli talimatlar verdiği görüldü. Videoda, rehberin Biden'a "Efendim, rampadan aşağı. Ve burada sıraya girmiş insanlar olacak, bunlar sendika liderleri ve işçiler. İşaretiniz de soldaki mavi olandır. Mavi çizgi üzerinde duracaksınız" dediği, Biden'ın da "Mavi çizginin üstünde duracağım" diye tekrarladığı duyuluyor.Görüşme öncesi prova olduğu anlaşılan görüntülerin devamında, Biden'ın talimat üzerine "Nasılsınız?" dediği görülüyor.Gazeteci ve podcast sunucusu Benny Johnson, görevlilerinin 'Biden'ın her hareketini planladığının' kanıtı olduğunu iddia ederek görüntüleri 'şoke edici' olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230330/bidenin-netanyahuya-yargi-reformuyla-ilgili-guclu-bir-ozel-mesaj-gonderdigi-iddia-edildi-1068930447.html

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