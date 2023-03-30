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Biden'ın sağlık durumu yeniden gündemde: Toplantı öncesi özel rehberinin talimatlarıyla prova yaptı
Biden'ın sağlık durumu yeniden gündemde: Toplantı öncesi özel rehberinin talimatlarıyla prova yaptı
ABD Başkanı Joe Biden'ın, sendika liderleri ve işçilerle yapacağı toplantı öncesi özel rehberi tarafından yönlendirildiği görüntüler sosyal medyada viral oldu... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T04:40+0300
2023-03-30T04:45+0300
dünya
joe biden
abd
görüntü
talimat
viral
toplantı
sağlık
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Sağlık durumu sürekli tartışılan ve imza attığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez başka bir video ile yine gündeme oturdu. ABD lideri, işçilerle ve sendika liderleriyle yapacağı toplantı öncesi özel rehberi tarafından adım adım yönlendirildi.Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde, özel rehberinin Biden'a görüşmede yapacağı hareketler konusunda çeşitli talimatlar verdiği görüldü. Videoda, rehberin Biden'a "Efendim, rampadan aşağı. Ve burada sıraya girmiş insanlar olacak, bunlar sendika liderleri ve işçiler. İşaretiniz de soldaki mavi olandır. Mavi çizgi üzerinde duracaksınız" dediği, Biden'ın da "Mavi çizginin üstünde duracağım" diye tekrarladığı duyuluyor.Görüşme öncesi prova olduğu anlaşılan görüntülerin devamında, Biden'ın talimat üzerine "Nasılsınız?" dediği görülüyor.Gazeteci ve podcast sunucusu Benny Johnson, görevlilerinin 'Biden'ın her hareketini planladığının' kanıtı olduğunu iddia ederek görüntüleri 'şoke edici' olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/bidenin-netanyahuya-yargi-reformuyla-ilgili-guclu-bir-ozel-mesaj-gonderdigi-iddia-edildi-1068930447.html
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joe biden, abd, görüntü, talimat, viral, toplantı, sağlık
joe biden, abd, görüntü, talimat, viral, toplantı, sağlık

Biden'ın sağlık durumu yeniden gündemde: Toplantı öncesi özel rehberinin talimatlarıyla prova yaptı

04:40 30.03.2023 (güncellendi: 04:45 30.03.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, sendika liderleri ve işçilerle yapacağı toplantı öncesi özel rehberi tarafından yönlendirildiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntüler, geçmişte de birçok gafla gündeme gelen Biden'ın sağlık durumunu yeniden gündeme taşıdı.
Sağlık durumu sürekli tartışılan ve imza attığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez başka bir video ile yine gündeme oturdu.
ABD lideri, işçilerle ve sendika liderleriyle yapacağı toplantı öncesi özel rehberi tarafından adım adım yönlendirildi.
Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde, özel rehberinin Biden'a görüşmede yapacağı hareketler konusunda çeşitli talimatlar verdiği görüldü.
Videoda, rehberin Biden'a "Efendim, rampadan aşağı. Ve burada sıraya girmiş insanlar olacak, bunlar sendika liderleri ve işçiler. İşaretiniz de soldaki mavi olandır. Mavi çizgi üzerinde duracaksınız" dediği, Biden'ın da "Mavi çizginin üstünde duracağım" diye tekrarladığı duyuluyor.
Görüşme öncesi prova olduğu anlaşılan görüntülerin devamında, Biden'ın talimat üzerine "Nasılsınız?" dediği görülüyor.
Gazeteci ve podcast sunucusu Benny Johnson, görevlilerinin 'Biden'ın her hareketini planladığının' kanıtı olduğunu iddia ederek görüntüleri 'şoke edici' olarak nitelendirdi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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