https://sputniknews.com.tr/20231023/dunyanin-en-yasli-kopegi-bobi-hayatini-kaybetti-oldugu-yasla-da-rekora-imza-atti-1076634338.html
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi hayatını kaybetti: Öldüğü yaşla da rekora imza attı
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi hayatını kaybetti: Öldüğü yaşla da rekora imza attı
Dünyanın şimdiye kadar kayıt altına alınan en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T14:25+0300
2023-10-23T14:25+0300
2023-10-23T14:26+0300
yaşam
köpek
rekor
yaşlı
ölüm
portekiz
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Bu yılın başlarında, 31 yıldır Portekiz'de ailesiyle birlikte yaşayan Bobi adlı bir Rafeiro do Alentejo cinsi olan köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı köpeği seçildi. Dünyanın en yaşlı köpeği kaç yaşında öldü?Normalde Rafeiro do Alentejo, 12 ila 14 yıl arasında yaşam beklentisi olan bir Portekiz çiftlik köpeği olsa da, Bobi Mayıs ayında 31. yaş gününü kutlamıştı. 11 Mayıs 1992'de doğan Bobi'nin sahibi Leonel Costa ise bu sağlıklı yaşamın ayrıntılarını şu şekilde ifade etti:
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dünyanın en yaşlı köpeği kaç yaşında öldü, bobi kaç yaşında öldü
dünyanın en yaşlı köpeği kaç yaşında öldü, bobi kaç yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi hayatını kaybetti: Öldüğü yaşla da rekora imza attı
14:25 23.10.2023 (güncellendi: 14:26 23.10.2023) Abone ol
Dünyanın şimdiye kadar kayıt altına alınan en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü.
Bu yılın başlarında, 31 yıldır Portekiz'de ailesiyle birlikte yaşayan Bobi adlı bir Rafeiro do Alentejo cinsi olan köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı köpeği seçildi.
Dünyanın en yaşlı köpeği kaç yaşında öldü?
Normalde Rafeiro do Alentejo, 12 ila 14 yıl arasında yaşam beklentisi olan bir Portekiz çiftlik köpeği olsa da, Bobi Mayıs ayında 31. yaş gününü kutlamıştı.
11 Mayıs 1992'de doğan Bobi'nin sahibi Leonel Costa ise bu sağlıklı yaşamın ayrıntılarını şu şekilde ifade etti:
“Bizim için pişirdiğimizi Bobi'ye de veriyoruz. İşlenmiş mama yemiyor, evde başka kediler var ve onlar da yiyorlar ama Bobi alışamadı, sadece doğal yiyecekler yiyor. Bence yemek önemli bir faktör ve bir de hiç zincirlenmemiş ya da tasma takılmamış olması. Bence tüm bunlar hayvanlara özgürlük veriyor. Ve bu nedenle, bunca zaman boyunca hep özgürce yaşadı ve aramızdaki sevgi ve şefkatin de olduğunu düşünüyorum.”