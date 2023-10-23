Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi hayatını kaybetti: Öldüğü yaşla da rekora imza attı

“Bizim için pişirdiğimizi Bobi'ye de veriyoruz. İşlenmiş mama yemiyor, evde başka kediler var ve onlar da yiyorlar ama Bobi alışamadı, sadece doğal yiyecekler yiyor. Bence yemek önemli bir faktör ve bir de hiç zincirlenmemiş ya da tasma takılmamış olması. Bence tüm bunlar hayvanlara özgürlük veriyor. Ve bu nedenle, bunca zaman boyunca hep özgürce yaşadı ve aramızdaki sevgi ve şefkatin de olduğunu düşünüyorum.”