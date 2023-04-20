Hibrit Güneş tutulması: Avustralya'nın Exmouth kasabasında 'tarihi bir gün'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akşener'in 'Muharrem İnce çıkışı' CHP'de nasıl yankılandı?
09:02
61 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
129 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerine giderken seçmenin talepleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230420/hibrit-gunes-tutulmasi-avustralyanin-exmouth-kasabasinda-tarihi-bir-gun--1069953365.html
Hibrit Güneş tutulması: Avustralya'nın Exmouth kasabasında 'tarihi bir gün'
Hibrit Güneş tutulması: Avustralya'nın Exmouth kasabasında 'tarihi bir gün'
Batı Avustralya (WA) eyaletindeki Exmouth kasabasına dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, 'hibrit Güneş tutulması'nı tam olarak izledi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T12:36+0300
2023-04-20T12:36+0300
yaşam
hibrit
güneş tutulması
avustralya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069954091_182:0:3823:2048_1920x0_80_0_0_3b7e00d4fa10bef8fa825fb30d688492.jpg
ABC'nin haberine göre, nadir karşılaşılan ve Güneş'in Ay tarafından tam olarak kapandığı gök olayı, bugün Avustralya'nın Exmouth kasabasında binlerce kişi tarafından gözlemlendi. WA eyaletinin başkenti Pert'in 1200 kilometre kuzeyinde yer alan Exmouth kasabasında en net izlenebilen tam Güneş tutulması yaklaşık 60 saniye sürdü. Exmouth kasabası ve çevresinde yaklaşık 40 kilometre çapında gölge oluşturan tutulma, yerel saatle 11.27'de yaşandı. WA eyaletinin Turizm Bakanlığınca bir yılı aşkındır hazırlık yapılan kasabaya çeşitli ülkelerden bilim insanları ve araştırmacıların da bulunduğu binlerce ziyaretçi geldi. WA Turizm Bakanı Roger Cook, ön hazırlıklar neticesinde sorunsuz bir organizasyon geçirdiklerini söyledi. WA eyalet hükümetinin bölgeye birçok takviye ekip gönderdiğini belirten Cook, Exmouth ve çevre kasabalar için tarihi bir gün yaşandığını dile getirdi. Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen hibrit Güneş tutulması, Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230418/on-yilda-bir-gerceklesiyor-hibrit-gunes-tutulmasi-icin-geri-sayim-basladi-1069855978.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069954091_637:0:3368:2048_1920x0_80_0_0_ebb9fb711af6411934337b0e24821e21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hibrit, güneş tutulması, avustralya
hibrit, güneş tutulması, avustralya

Hibrit Güneş tutulması: Avustralya'nın Exmouth kasabasında 'tarihi bir gün'

12:36 20.04.2023
© AP Photo / Lorenio L.PereiraHibrit Güneş tutulması
Hibrit Güneş tutulması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Lorenio L.Pereira
Abone olTelegram
Batı Avustralya (WA) eyaletindeki Exmouth kasabasına dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, 'hibrit Güneş tutulması'nı tam olarak izledi.
ABC'nin haberine göre, nadir karşılaşılan ve Güneş'in Ay tarafından tam olarak kapandığı gök olayı, bugün Avustralya'nın Exmouth kasabasında binlerce kişi tarafından gözlemlendi.
WA eyaletinin başkenti Pert'in 1200 kilometre kuzeyinde yer alan Exmouth kasabasında en net izlenebilen tam Güneş tutulması yaklaşık 60 saniye sürdü.
Exmouth kasabası ve çevresinde yaklaşık 40 kilometre çapında gölge oluşturan tutulma, yerel saatle 11.27'de yaşandı. WA eyaletinin Turizm Bakanlığınca bir yılı aşkındır hazırlık yapılan kasabaya çeşitli ülkelerden bilim insanları ve araştırmacıların da bulunduğu binlerce ziyaretçi geldi.
WA Turizm Bakanı Roger Cook, ön hazırlıklar neticesinde sorunsuz bir organizasyon geçirdiklerini söyledi. WA eyalet hükümetinin bölgeye birçok takviye ekip gönderdiğini belirten Cook, Exmouth ve çevre kasabalar için tarihi bir gün yaşandığını dile getirdi.
Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen hibrit Güneş tutulması, Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu.
Tutulma, bu yılın son güneş tutulması olarak kayda geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
YAŞAM
On yılda bir gerçekleşiyor: Hibrit Güneş tutulması için geri sayım
18 Nisan, 16:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала