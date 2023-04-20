https://sputniknews.com.tr/20230420/hibrit-gunes-tutulmasi-avustralyanin-exmouth-kasabasinda-tarihi-bir-gun--1069953365.html
Hibrit Güneş tutulması: Avustralya'nın Exmouth kasabasında 'tarihi bir gün'
Hibrit Güneş tutulması: Avustralya'nın Exmouth kasabasında 'tarihi bir gün'
Batı Avustralya (WA) eyaletindeki Exmouth kasabasına dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, 'hibrit Güneş tutulması'nı tam olarak izledi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T12:36+0300
2023-04-20T12:36+0300
2023-04-20T12:36+0300
yaşam
hibrit
güneş tutulması
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ABC'nin haberine göre, nadir karşılaşılan ve Güneş'in Ay tarafından tam olarak kapandığı gök olayı, bugün Avustralya'nın Exmouth kasabasında binlerce kişi tarafından gözlemlendi. WA eyaletinin başkenti Pert'in 1200 kilometre kuzeyinde yer alan Exmouth kasabasında en net izlenebilen tam Güneş tutulması yaklaşık 60 saniye sürdü. Exmouth kasabası ve çevresinde yaklaşık 40 kilometre çapında gölge oluşturan tutulma, yerel saatle 11.27'de yaşandı. WA eyaletinin Turizm Bakanlığınca bir yılı aşkındır hazırlık yapılan kasabaya çeşitli ülkelerden bilim insanları ve araştırmacıların da bulunduğu binlerce ziyaretçi geldi. WA Turizm Bakanı Roger Cook, ön hazırlıklar neticesinde sorunsuz bir organizasyon geçirdiklerini söyledi. WA eyalet hükümetinin bölgeye birçok takviye ekip gönderdiğini belirten Cook, Exmouth ve çevre kasabalar için tarihi bir gün yaşandığını dile getirdi. Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen hibrit Güneş tutulması, Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230418/on-yilda-bir-gerceklesiyor-hibrit-gunes-tutulmasi-icin-geri-sayim-basladi-1069855978.html
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hibrit, güneş tutulması, avustralya
hibrit, güneş tutulması, avustralya
Hibrit Güneş tutulması: Avustralya'nın Exmouth kasabasında 'tarihi bir gün'
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Batı Avustralya (WA) eyaletindeki Exmouth kasabasına dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, 'hibrit Güneş tutulması'nı tam olarak izledi.
ABC'nin haberine göre, nadir karşılaşılan ve Güneş'in Ay tarafından tam olarak kapandığı gök olayı, bugün Avustralya'nın Exmouth kasabasında binlerce kişi tarafından gözlemlendi.
WA eyaletinin başkenti Pert'in 1200 kilometre kuzeyinde yer alan Exmouth kasabasında en net izlenebilen tam Güneş tutulması yaklaşık 60 saniye sürdü.
Exmouth kasabası ve çevresinde yaklaşık 40 kilometre çapında gölge oluşturan tutulma, yerel saatle 11.27'de yaşandı. WA eyaletinin Turizm Bakanlığınca bir yılı aşkındır hazırlık yapılan kasabaya çeşitli ülkelerden bilim insanları ve araştırmacıların da bulunduğu binlerce ziyaretçi geldi.
WA Turizm Bakanı Roger Cook, ön hazırlıklar neticesinde sorunsuz bir organizasyon geçirdiklerini söyledi. WA eyalet hükümetinin bölgeye birçok takviye ekip gönderdiğini belirten Cook, Exmouth ve çevre kasabalar için tarihi bir gün yaşandığını dile getirdi.
Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen hibrit Güneş tutulması, Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu.