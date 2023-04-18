https://sputniknews.com.tr/20230418/on-yilda-bir-gerceklesiyor-hibrit-gunes-tutulmasi-icin-geri-sayim-basladi-1069855978.html
On yılda bir gerçekleşiyor: Hibrit Güneş tutulması için geri sayım
On yılda bir gerçekleşiyor: Hibrit Güneş tutulması için geri sayım
Perşembe günü, güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir Güneş tutulması izleme fırsatı yaratacak. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:39+0300
2023-04-18T16:39+0300
2023-04-18T16:40+0300
güneş tutulması
hibrit
hint okyanusu
yaşam
marshall adaları
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Dünyanın dört bir yanındaki tutulma meraklıları, benzersiz bir tam güneş tutulması gözlemlemek için Batı Avustralya, Timor Leste ve Batı Papua'ya seyahat ediyor.Tutulma sadece Güney Yarımküre'de görülebilecek.NTV’nin aktardığına göre Güneş tutulması, Hint Okyanusu'ndaki Kerguelen Adaları yakınlarında bir güneş doğuşu olarak başlayacak.Batı Avustralya kıyılarını sıyıracak ve ardından Doğu Timor ve Batı Papua boyunca ilerleyecek ve birkaç saniyeliğine bir ‘ateş çemberi’ haline gelecek.Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları üzerinde Güneş batışı olarak son bulacak.Tam Güneş tutulmasına nispeten az sayıda insan şahit olacak.Sadece 50 bin kişinin Batı Avustralya'daki Exmouth Yarımadası'na gelmesi bekleniyor. Bölgenin normal nüfusu ise 5 bin civarında.8 Nisan 2024'te 31 milyondan fazla Kuzey Amerikalı, tam Güneş tutulmasına şahitlik edecek.Bir sonraki 2031'deSon hibrit Güneş tutulması Kasım 2013'te gerçekleşti. Bir sonraki ise Kasım 2031'e kadar olmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221108/kanli-ay-tutulmasi-bugun-gunu-gerceklesecek-1063193169.html
hint okyanusu
marshall adaları
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güneş tutulması, hibrit, hint okyanusu, marshall adaları
güneş tutulması, hibrit, hint okyanusu, marshall adaları
On yılda bir gerçekleşiyor: Hibrit Güneş tutulması için geri sayım
16:39 18.04.2023 (güncellendi: 16:40 18.04.2023) Abone ol
Perşembe günü, güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir Güneş tutulması izleme fırsatı yaratacak.
Dünyanın dört bir yanındaki tutulma meraklıları, benzersiz bir tam güneş tutulması gözlemlemek için Batı Avustralya, Timor Leste ve Batı Papua'ya seyahat ediyor.
Tutulma sadece Güney Yarımküre'de görülebilecek.
NTV’nin aktardığına göre Güneş tutulması, Hint Okyanusu'ndaki Kerguelen Adaları yakınlarında bir güneş doğuşu olarak başlayacak.
Batı Avustralya kıyılarını sıyıracak ve ardından Doğu Timor ve Batı Papua boyunca ilerleyecek ve birkaç saniyeliğine bir ‘ateş çemberi’ haline gelecek.
Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları üzerinde Güneş batışı olarak son bulacak.
Tam Güneş tutulmasına nispeten az sayıda insan şahit olacak.
Sadece 50 bin kişinin Batı Avustralya'daki Exmouth Yarımadası'na gelmesi bekleniyor. Bölgenin normal nüfusu ise 5 bin civarında.
8 Nisan 2024'te 31 milyondan fazla Kuzey Amerikalı, tam Güneş tutulmasına şahitlik edecek.
Bir sonraki 2031'de
Son hibrit Güneş tutulması Kasım 2013'te gerçekleşti. Bir sonraki ise Kasım 2031'e kadar olmayacak.