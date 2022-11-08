https://sputniknews.com.tr/20221108/kanli-ay-tutulmasi-bugun-gunu-gerceklesecek-1063193169.html
Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşecek
Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşecek
Bugün yaşanacak kanlı Ay tutulması Kuzey Amerika, Asya ve Pasifik'te görülebilecek, ancak Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'nın 2025'e kadar beklemesi gerekecek. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T14:57+0300
2022-11-08T14:57+0300
2022-11-08T14:58+0300
dünya
kanlı ay
kanlı ay tutulması
kanlı ay tutulması
süper kanlı mavi ay tutulması
mavi süper kanlı ay
süper kanlı mavi ay
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Bugün Kuzey Amerika'da tam bir kanlı Ay tutulması görünecek ve daha batıdakilere en iyi manzarayı verecek. Asya, Avustralya ve Pasifik'in geri kalanında ise gün batımından sonra görünür olacak. Ancak tutulmayı göremeyenler, buna benzer bir şeyi tekrar görmek için üç yıl daha beklemek zorunda kalacak. Tutulmanın tamamı, Dünya doğrudan ay ve güneş arasından geçerken, saat 5.16'dan 6.41'e kadar yaklaşık 90 dakika sürecek. Tutulma ayrıca, Dünya'nın gün batımlarının ve gün doğumlarının ışığında kırmızımsı-turuncu renkte görünecek ve kanlı Ay oluşmuş olacak.NASA'dan bilim adamlarına göre, tutulmada Ay Dünya'dan 390.553 kilometre uzaklıkta olacak.Güney Amerika'dakiler ise, hava koşullarının uygun olması halinde tutulmanın bir kısmını görebilecekler, ancak Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'nın çoğu tutulmayı görecek. Tutulmayı kaçıranlar, 2025'te yaşanacak bir sonraki tutulmaya kadar beklemek zorunda kalacak. O zamana kadar, kaçıranlar en fazla parçalı ay tutulmasına şahit olacaklar. Kanlı Ay nedir?Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna 'Kanlı Ay' adını veriyorlar.
https://sputniknews.com.tr/20210526/dunya-super-cicek-kanli-ay-tutulmasina-taniklik-edecek-1044588233.html
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Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşecek
14:57 08.11.2022 (güncellendi: 14:58 08.11.2022) Abone ol
Bugün yaşanacak kanlı Ay tutulması Kuzey Amerika, Asya ve Pasifik'te görülebilecek, ancak Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'nın 2025'e kadar beklemesi gerekecek.
Bugün Kuzey Amerika'da tam bir kanlı Ay tutulması görünecek ve daha batıdakilere en iyi manzarayı verecek. Asya, Avustralya ve Pasifik'in geri kalanında ise gün batımından sonra görünür olacak.
Ancak tutulmayı göremeyenler, buna benzer bir şeyi tekrar görmek için üç yıl daha beklemek zorunda kalacak.
Tutulmanın tamamı, Dünya doğrudan ay ve güneş arasından geçerken, saat 5.16'dan 6.41'e kadar yaklaşık 90 dakika sürecek.
Tutulma ayrıca, Dünya'nın gün batımlarının ve gün doğumlarının ışığında kırmızımsı-turuncu renkte görünecek ve kanlı Ay oluşmuş olacak.
NASA'dan bilim adamlarına göre, tutulmada Ay Dünya'dan 390.553 kilometre uzaklıkta olacak.
Güney Amerika'dakiler ise, hava koşullarının uygun olması halinde tutulmanın bir kısmını görebilecekler, ancak Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'nın çoğu tutulmayı görecek.
Tutulmayı kaçıranlar, 2025'te yaşanacak bir sonraki tutulmaya kadar beklemek zorunda kalacak. O zamana kadar, kaçıranlar en fazla parçalı ay tutulmasına şahit olacaklar.
Kanlı Ay nedir?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.
Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna 'Kanlı Ay' adını veriyorlar.