Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü

Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Memur maaşı için tarih verdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ilaç fiyatlarındaki değişim!
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
124 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230614/yunanistanda-multecileri-tasiyan-tekne-batti-104-kisi-kurtarildi-17-olu-1072425471.html
Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü
Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi kurtarıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T13:06+0300
2023-06-14T13:06+0300
dünya
yunanistan
göçmen
tekne
göçmen teknesi
kaçak göçmen
göçmen krizi
kaza
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057798210_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_a93239803e0c84c8000952931a3d1648.jpg
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde mültecileri taşıyan tekne battı.Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada, 17 mültecinin hayatını kaybettiği ve AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) tarafından 104 kişinin kurtartıldığı ifade edildi.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Geminin İyon Denizi’nde battığı aktarılırken bölgeye 6 sahil güvenlik gemisi, 1 fırkateyn ve askeri helikopterleri de dahil olmak üzere kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılanlardan 4 kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İtalya’ya ait olduğu açıklanan teknenin Libya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Tobruk‘tan hareket ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/italya-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-30-olu-1067513321.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057798210_222:0:1778:1167_1920x0_80_0_0_50b791eb9af0535badcd1c57dd2dc0dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, göçmen, tekne, göçmen teknesi, kaçak göçmen, göçmen krizi, kaza, ölü
yunanistan, göçmen, tekne, göçmen teknesi, kaçak göçmen, göçmen krizi, kaza, ölü

Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü

13:06 14.06.2023
© İHA / SUAT SALGIN-AW652205Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA / SUAT SALGIN-AW652205
Abone olTelegram
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi kurtarıldı.
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde mültecileri taşıyan tekne battı.
Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada, 17 mültecinin hayatını kaybettiği ve AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) tarafından 104 kişinin kurtartıldığı ifade edildi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Geminin İyon Denizi’nde battığı aktarılırken bölgeye 6 sahil güvenlik gemisi, 1 fırkateyn ve askeri helikopterleri de dahil olmak üzere kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarılanlardan 4 kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İtalya’ya ait olduğu açıklanan teknenin Libya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Tobruk‘tan hareket ettiği kaydedildi.
Bilirkişi raporunda, Fransız kurtarma gemisinin, Kasım 2021'de Manş Denizi'ndeki göçmen botunda 27 kişinin hayatını kaybettiği faciada yardım çağrılarına yanıt vermediği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
DÜNYA
İtalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne ikiye ayrılarak battı: 43 kişi yaşamını yitirdi
26 Şubat, 12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала