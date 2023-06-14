https://sputniknews.com.tr/20230614/yunanistanda-multecileri-tasiyan-tekne-batti-104-kisi-kurtarildi-17-olu-1072425471.html

Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü

Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi kurtarıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T13:06+0300

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Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde mültecileri taşıyan tekne battı.Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada, 17 mültecinin hayatını kaybettiği ve AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) tarafından 104 kişinin kurtartıldığı ifade edildi.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Geminin İyon Denizi’nde battığı aktarılırken bölgeye 6 sahil güvenlik gemisi, 1 fırkateyn ve askeri helikopterleri de dahil olmak üzere kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılanlardan 4 kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İtalya’ya ait olduğu açıklanan teknenin Libya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Tobruk‘tan hareket ettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230226/italya-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-30-olu-1067513321.html

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