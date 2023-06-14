https://sputniknews.com.tr/20230614/yunanistanda-multecileri-tasiyan-tekne-batti-104-kisi-kurtarildi-17-olu-1072425471.html
Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü
Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi kurtarıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T13:06+0300
2023-06-14T13:06+0300
2023-06-14T13:06+0300
dünya
yunanistan
göçmen
tekne
göçmen teknesi
kaçak göçmen
göçmen krizi
kaza
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057798210_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_a93239803e0c84c8000952931a3d1648.jpg
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde mültecileri taşıyan tekne battı.Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada, 17 mültecinin hayatını kaybettiği ve AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) tarafından 104 kişinin kurtartıldığı ifade edildi.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Geminin İyon Denizi’nde battığı aktarılırken bölgeye 6 sahil güvenlik gemisi, 1 fırkateyn ve askeri helikopterleri de dahil olmak üzere kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılanlardan 4 kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İtalya’ya ait olduğu açıklanan teknenin Libya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Tobruk‘tan hareket ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/italya-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-30-olu-1067513321.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057798210_222:0:1778:1167_1920x0_80_0_0_50b791eb9af0535badcd1c57dd2dc0dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, göçmen, tekne, göçmen teknesi, kaçak göçmen, göçmen krizi, kaza, ölü
yunanistan, göçmen, tekne, göçmen teknesi, kaçak göçmen, göçmen krizi, kaza, ölü
Yunanistan’da mültecileri taşıyan tekne battı: 104 kişi kurtarıldı, 17 ölü
Abone ol
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi kurtarıldı.
Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde mültecileri taşıyan tekne battı.
Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada, 17 mültecinin hayatını kaybettiği ve AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) tarafından 104 kişinin kurtartıldığı ifade edildi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Geminin İyon Denizi’nde battığı aktarılırken bölgeye 6 sahil güvenlik gemisi, 1 fırkateyn ve askeri helikopterleri de dahil olmak üzere kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarılanlardan 4 kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İtalya’ya ait olduğu açıklanan teknenin Libya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Tobruk‘tan hareket ettiği kaydedildi.