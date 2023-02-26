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https://sputniknews.com.tr/20230226/italya-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-30-olu-1067513321.html
İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü
İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü
İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T12:34+0300
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dünya
italya
göçmen
kaçak göçmen
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İtalya açıklarında, içerisinde 100’den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50’ye yakın göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarptığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/goc-idaresi-baskanligi-bir-haftada-1987-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1067502829.html
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italya, göçmen, kaçak göçmen
italya, göçmen, kaçak göçmen

İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü

12:34 26.02.2023
© AABilirkişi raporunda, Fransız kurtarma gemisinin, Kasım 2021'de Manş Denizi'ndeki göçmen botunda 27 kişinin hayatını kaybettiği faciada yardım çağrılarına yanıt vermediği belirlendi.
Bilirkişi raporunda, Fransız kurtarma gemisinin, Kasım 2021'de Manş Denizi'ndeki göçmen botunda 27 kişinin hayatını kaybettiği faciada yardım çağrılarına yanıt vermediği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.
İtalya açıklarında, içerisinde 100’den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı.
Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50’ye yakın göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarptığı ifade edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
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