https://sputniknews.com.tr/20230225/goc-idaresi-baskanligi-bir-haftada-1987-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1067502829.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Bir haftada 1987 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Bir haftada 1987 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde, 17-23 Şubat arasında 1789 yasadışı göçmenin yakalandığı, 1987 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T21:27+0300

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göç idaresi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 17-23 Şubat tarihleri arasında 804'ü Afganistan, 17'si Pakistan, 968'i de diğer uyruklardan 1789 yasadışı göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 512'si Afganistan, 168'i Pakistan ve 1307'si diğer uyruklardan toplam 1987 yasadışı göçmen ise sınır dışı edildi.Yılbaşından 23 Şubat'a kadar ise 5 bin 488'i Afganistan, 1155'i Pakistan ve 10 bin 86'sı diğer uyruklardan 16 bin 729 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.17-23 Şubat arasında, ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 3 bin 599 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 23 Şubat'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 32 bin 469 oldu.Geri gönderme merkezlerinde 3 bin 799'u Afganistan, 2 bin 425'i Pakistan ve 9 bin 46'sı diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 270 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 829 yasadışı göçmenin işlemleri devam ediyor.

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türkiye, içişleri bakanlığı, il göç idaresi müdürlüğü, göç idaresi