https://sputniknews.com.tr/20230329/iskocyanin-yeni-basbakani-yusuf-resmi-konuttaki-ilk-gununden-fotograf-paylasti-ozel-bir-an-1068878142.html
İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününden fotoğraf paylaştı: 'Özel bir an'
İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününden fotoğraf paylaştı: 'Özel bir an'
İskoçya'da bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailecek vakit geçirdikleri ve ailesiyle... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T01:26+0300
2023-03-29T01:26+0300
2023-03-29T01:34+0300
dünya
hamza yusuf
başbakan
iskoçya
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İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olan Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününden kareler paylaştı.Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an" ifadelerini kullandı.Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim" diye yazdı.İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.Şubat ayında Başbakan Nicola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğine kullanılan oyların yüzde 52'sine tekabül eden 26 bin 32 oy ile seçilen 37 yaşındaki Yusuf, rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti.Pakistan asıllı Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye 'kararlı' olduğunu belirtmiş ve "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız" demişti.
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hamza yusuf, başbakan, iskoçya
hamza yusuf, başbakan, iskoçya
İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününden fotoğraf paylaştı: 'Özel bir an'
01:26 29.03.2023 (güncellendi: 01:34 29.03.2023) Abone ol
İskoçya'da bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailecek vakit geçirdikleri ve ailesiyle birlikte namaz kılarken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olan Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününden kareler paylaştı.
Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an" ifadelerini kullandı.
Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim" diye yazdı.
İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.
Şubat ayında Başbakan Nicola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğine kullanılan oyların yüzde 52'sine tekabül eden 26 bin 32 oy ile seçilen 37 yaşındaki Yusuf, rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti.
Pakistan asıllı Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye 'kararlı' olduğunu belirtmiş ve "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız" demişti.