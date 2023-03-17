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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230317/moskova-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-tutuklama-karari-hukumsuzdur--1068412464.html
Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür
Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında (Ukrayna'daki) 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Rus... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
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vladimir putin

Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür

19:03 17.03.2023 (güncellendi: 19:17 17.03.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / POOL
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında (Ukrayna'daki) 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu kararın hükümsüz ve geçersiz olduğunu açıkladı.
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