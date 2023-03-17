https://sputniknews.com.tr/20230317/moskova-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-tutuklama-karari-hukumsuzdur--1068412464.html
Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür
Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında (Ukrayna'daki) 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Rus... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T19:03+0300
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Moskova: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür
19:03 17.03.2023 (güncellendi: 19:17 17.03.2023) Abone ol
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında (Ukrayna'daki) 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu kararın hükümsüz ve geçersiz olduğunu açıkladı.