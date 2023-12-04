https://sputniknews.com.tr/20231204/endonezyada-yanardag-patlamasinda-11-dagci-olu-bulundu-1078064982.html

Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu

Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nın patlamasının ardından bölgede bulunan 75 dağcıdan 11’i hayatını kaybetti. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T17:39+0300

2023-12-04T17:39+0300

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endonezya

marapi yanardağı

sumatra adası

dağcı

dünya

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Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi.Yetkililer, yanardağın lav ve kül püskürtmesi sırasında bölgede bulunan 11 dağcının bugün ölü bulunduğunu açıkladı.Kayıp 12 dağcı için arama çalışmaları başlatılırken, patlama sırasında bölgede 75 dağcının olduğu ve şu ana kadar 3 dağcının canlı bulunduğu kaydedildi.Marapi Yanardağı’nda bugün küçük bir patlamanın daha meydana gelmesi nedeniyle kayıp dağcıları arama çalışmaları geçici olarak durduruldu.Pasifik’teki Ateş Çemberi’nde bulunan ve 127 aktif yanardağa sahip Endonezya’da dün faaliyete geçen Marapi Yanardağı, gökyüzüne 3 km kadar yüksekliğe kül püskürtmüş, yetkililer alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye çıkartarak bölge sakinlerinin kratere 3 kilometreden fazla yaklaşmasını yasaklamıştı.Adadaki en aktif yanardağlardan biri olan Marapi Yanardağı’nda en ölümcül patlama, 1979 yılında meydana gelmiş, 60 kişi hayatını kaybetmişti.

endonezya

marapi yanardağı

sumatra adası

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Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı öldü Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı öldü 2023-12-04T17:39+0300 true PT1M00S

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video, endonezya, marapi yanardağı, sumatra adası, dağcı, видео