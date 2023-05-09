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Pakistan muhalefet lideri İmran Han, mahkemede paramiliter güçler tarafından 'gözaltına alındı'
Pakistan muhalefet lideri İmran Han, mahkemede paramiliter güçler tarafından 'gözaltına alındı'
Hakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir yolsuzluk davası duruşmasına katılmasının ardından... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:49+0300
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dünya
pakistan
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Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başladığı dönemde Moskova'yı ziyaret ederek ilişkileri geliştirmesinin akabinde 'meclis darbesiyle' devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hakkında açılan onlarca davayla başa çıkmakta zorlanırken kendini gözaltında buldu. Anamuhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) 70 yaşındaki lideri, 10 Nisan 2022'de meclisteki güven oylamasında ABD yanlısı, liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından hükümetten düşürülmesinden beri suikast girişimlerinde de uğradığı büyük bir siyasi mücaadele içinde. Pakistan anamuhalefet lideri, aleyhine açılan davalarla ilgili kefalet talebinde bulunmak için gittiği İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde El Kadir Vakfı davasıyla ilgili duruşmanın ardından İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers tarafından gözaltına alındı.İslamabad Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabı, "İmran Han El Kadir Vakfı davasında yakalandı" açıklamasını yaptı. Paramiliter güçlerin İmran Han'ı kuşatıp bir araca bindirdiğini gösteren video sosyal medyada viral oldu. PTI, videoyu paylaşırken liderinin 'şiddetle itildiğini' söyledi:PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Urduca attığı tweette "İslamabad Yüksek Mahkemesi Rangers tarafından işgal edildi, avukatlar işkence görüyor, İmran Han'ın arabası kuşatıldı" dedi. PTI liderlerinden Azhar Mashwani, "İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde Rangers tarafından kaçırıldı" ifadesini kullanarak partinin 'derhal ülke çapında protesto çağrısı yaptığını' duyurdu.İmran Han'ın avukatının mahkeme binasında 'ağır şekilde yaralandığını' iddia ederek gömleğinde kan lekeleri olan yaralı bir erkeğin videosunu tweetleyen PTI, "Demokrasimiz ve ülkemiz için kara gün" dedi.
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Pakistan muhalefet lideri İmran Han, mahkemede paramiliter güçler tarafından 'gözaltına alındı'

12:49 09.05.2023 (güncellendi: 13:36 09.05.2023)
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIPakistan'da eski Başbakan İmran Han taraftarı protesto
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han taraftarı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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Ayrıntılar geliyor
Hakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir yolsuzluk davası duruşmasına katılmasının ardından, binanın önünde paramiliter güçlerce gözaltına alındığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başladığı dönemde Moskova'yı ziyaret ederek ilişkileri geliştirmesinin akabinde 'meclis darbesiyle' devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hakkında açılan onlarca davayla başa çıkmakta zorlanırken kendini gözaltında buldu.
Anamuhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) 70 yaşındaki lideri, 10 Nisan 2022'de meclisteki güven oylamasında ABD yanlısı, liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından hükümetten düşürülmesinden beri suikast girişimlerinde de uğradığı büyük bir siyasi mücaadele içinde.
Pakistan anamuhalefet lideri, aleyhine açılan davalarla ilgili kefalet talebinde bulunmak için gittiği İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde El Kadir Vakfı davasıyla ilgili duruşmanın ardından İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers tarafından gözaltına alındı.
İslamabad Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabı, "İmran Han El Kadir Vakfı davasında yakalandı" açıklamasını yaptı.
Paramiliter güçlerin İmran Han'ı kuşatıp bir araca bindirdiğini gösteren video sosyal medyada viral oldu. PTI, videoyu paylaşırken liderinin 'şiddetle itildiğini' söyledi:
"Yaralanan İmran Han'ı kötü şekilde ittiler. Pakistan halkı, ülkenizi kurtarmanın zamanı geldi. Başka bir fırsatınız olmayacak."
PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Urduca attığı tweette "İslamabad Yüksek Mahkemesi Rangers tarafından işgal edildi, avukatlar işkence görüyor, İmran Han'ın arabası kuşatıldı" dedi.
PTI liderlerinden Azhar Mashwani, "İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde Rangers tarafından kaçırıldı" ifadesini kullanarak partinin 'derhal ülke çapında protesto çağrısı yaptığını' duyurdu.
İmran Han'ın avukatının mahkeme binasında 'ağır şekilde yaralandığını' iddia ederek gömleğinde kan lekeleri olan yaralı bir erkeğin videosunu tweetleyen PTI, "Demokrasimiz ve ülkemiz için kara gün" dedi.
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