https://sputniknews.com.tr/20230413/malavide-freddy-kasirgasi-nedeniyle-olu-sayisi-1000e-yukseldi-1069606538.html

Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle ölü sayısı 1000'e yükseldi

Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle ölü sayısı 1000'e yükseldi

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de ölü sayısı 1000'e yükseldi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T01:52+0300

2023-04-13T01:52+0300

2023-04-13T01:52+0300

dünya

malavi

kasırga

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Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, basına yaptığı açıklamada, kasırganın neden olduğu yıkım ve ölü sayısına dair bilgi verdi.Kasırga nedeniyle ölü sayısının 1000'e yükseldiğini belirten Chakwera, yarım milyondan fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.Chakwera, "İklim değişikliğinin yol açtığı yıkım nedeniyle evler, köprüler, okullar ve iş yerleri yıkıldı, yollar, enerji hatları ve tarım arazileri ise hasar gördü" dedi.Ülkede tütün pazar sezonunun açılma döneminin geldiğine dikkati çeken Chakwera, kasırga nedeniyle ekonomik hareketliliğin de sekteye uğradığını belirtti.Kasırgadan Mozambik ve Madagaskar da olumsuz etkilenmişti. Mozambik'te yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.Dünya Meteoroloji Örgütü, şubat ayında başlayan ve bir aydan fazla süren Freddy'nin tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

malavi

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malavi, kasırga