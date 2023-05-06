https://sputniknews.com.tr/20230506/kanadada-78-noktada-orman-yangini13-bin-kisi-tahliye-edildi-1070727856.html
Kanada'da 78 noktada orman yangını: 13 bin kişi tahliye edildi
Kanada'da 78 noktada orman yangını: 13 bin kişi tahliye edildi
Kanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T23:07+0300
2023-05-06T23:07+0300
2023-05-06T23:08+0300
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Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarlı koşulların beslediği 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığını bildirdi.Alberta yangınıyla mücadele eden ekibin yöneticisi Christie Tucker, düzenlediği basın toplantısında, özellikle eyaletin kuzey yarısında aşırı sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar beklendiğini aktardı.'Hava şartları yeni yangınlara neden olabilir'Hava şartlarının yeni yangınlara sebep olabileceğini belirten Tucker, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yangınla mücadeleye yardımcı olmak için Ontario ve Quebec eyaletlerinden yaklaşık 80 itfaiyecinin bölgeye gelmesi planlanıyor.Federal hükümet ise yardım gerektiği takdirde destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.
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kanada, ontario, quebec, orman yangını
kanada, ontario, quebec, orman yangını
Kanada'da 78 noktada orman yangını: 13 bin kişi tahliye edildi
23:07 06.05.2023 (güncellendi: 23:08 06.05.2023) Abone ol
Kanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarlı koşulların beslediği 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığını bildirdi.
Alberta yangınıyla mücadele eden ekibin yöneticisi Christie Tucker, düzenlediği basın toplantısında, özellikle eyaletin kuzey yarısında aşırı sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar beklendiğini aktardı.
'Hava şartları yeni yangınlara neden olabilir'
Hava şartlarının yeni yangınlara sebep olabileceğini belirten Tucker, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yangınla mücadeleye yardımcı olmak için Ontario ve Quebec eyaletlerinden yaklaşık 80 itfaiyecinin bölgeye gelmesi planlanıyor.
Federal hükümet ise yardım gerektiği takdirde destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.