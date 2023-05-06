https://sputniknews.com.tr/20230506/kanadada-78-noktada-orman-yangini13-bin-kisi-tahliye-edildi-1070727856.html

Kanada'da 78 noktada orman yangını: 13 bin kişi tahliye edildi

Kanada'da 78 noktada orman yangını: 13 bin kişi tahliye edildi

Kanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T23:07+0300

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2023-05-06T23:08+0300

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Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarlı koşulların beslediği 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığını bildirdi.Alberta yangınıyla mücadele eden ekibin yöneticisi Christie Tucker, düzenlediği basın toplantısında, özellikle eyaletin kuzey yarısında aşırı sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar beklendiğini aktardı.'Hava şartları yeni yangınlara neden olabilir'Hava şartlarının yeni yangınlara sebep olabileceğini belirten Tucker, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yangınla mücadeleye yardımcı olmak için Ontario ve Quebec eyaletlerinden yaklaşık 80 itfaiyecinin bölgeye gelmesi planlanıyor.Federal hükümet ise yardım gerektiği takdirde destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

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kanada, ontario, quebec, orman yangını