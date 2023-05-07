https://sputniknews.com.tr/20230507/arap-birliginden-aciklama-suriyenin-geri-donusu-konusunda-anlasmaya-varildi-1070746843.html
Arap Birliği'nden açıklama: Suriye'nin geri dönüşü konusunda anlaşmaya varıldı
Arap Birliği'nden açıklama: Suriye'nin geri dönüşü konusunda anlaşmaya varıldı
Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye hükümetinin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T16:11+0300
2023-05-07T16:11+0300
2023-05-07T16:11+0300
dünya
arap birliği
suriye
suriye hükümeti
dışişleri bakanları
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Mısır'ın başkenti Kahire'de bu sabah başlayan Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından birlikten açıklama geldi. Açıklamaya göre, Suriye'nin Arap Birliği çalışmalarına katılımı 7 Mayıs'tan itibaren yeniden başladı.Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümet delegasyonlarının, 7 Mayıs 2023'ten itibaren Arap Birliği Konseyi ve tüm kurumlarının oturumlarına katılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadeleri yer aldı.Gün içerisinde, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf da "Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı" demişti.22 ülkeden oluşan Arap Birliği, ülkede çıkan iç savaş sonrasında 2011 yılında Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Birkaç üye ülke daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın politikalarını protesto etmek için Suriye'deki büyükelçilerini geri çağırmış ve Suriye hükümetini 'ülkedeki göstericilere baskı yapmakla' suçlamıştı. Yıllar sonra, bazı ülkeler Şam'la yeniden ilişki kurmak ve büyükelçilikleri yeniden açmak için adımlar atmaya başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230504/arap-birligi-suriye-ve-sudan-icin-acil-koduyla-toplaniyor-1070594400.html
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arap birliği, suriye, suriye hükümeti, dışişleri bakanları
arap birliği, suriye, suriye hükümeti, dışişleri bakanları
Arap Birliği'nden açıklama: Suriye'nin geri dönüşü konusunda anlaşmaya varıldı
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Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye hükümetinin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de bu sabah başlayan Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından birlikten açıklama geldi.
Açıklamaya göre, Suriye'nin Arap Birliği çalışmalarına katılımı 7 Mayıs'tan itibaren yeniden başladı.
Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümet delegasyonlarının, 7 Mayıs 2023'ten itibaren Arap Birliği Konseyi ve tüm kurumlarının oturumlarına katılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadeleri yer aldı.
Gün içerisinde, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf da "Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı" demişti.
22 ülkeden oluşan Arap Birliği, ülkede çıkan iç savaş sonrasında 2011 yılında Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Birkaç üye ülke daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın politikalarını protesto etmek için Suriye'deki büyükelçilerini geri çağırmış ve Suriye hükümetini 'ülkedeki göstericilere baskı yapmakla' suçlamıştı. Yıllar sonra, bazı ülkeler Şam'la yeniden ilişki kurmak ve büyükelçilikleri yeniden açmak için adımlar atmaya başlamıştı.