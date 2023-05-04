https://sputniknews.com.tr/20230504/arap-birligi-suriye-ve-sudan-icin-acil-koduyla-toplaniyor-1070594400.html
Arap Birliği, Suriye ve Sudan için 'acil' koduyla toplanıyor
Arap Birliği, Suriye ve Sudan için 'acil' koduyla toplanıyor
Arap Birliği'nin, Suriye'nin kuruluşa yeniden katılımı ve Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 'acil' koduyla toplanacağı bildirildi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T10:49+0300
2023-05-04T10:49+0300
2023-05-04T10:49+0300
dünya
ortadoğu
sudan
suriye
toplantı
arap birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103851/88/1038518871_0:295:5529:3405_1920x0_80_0_0_88c3a6fbaf9cd7ee7593b6098e78796b.jpg
Bir diplomat, Arap Birliği dışişleri bakanlarının pazar günü Sudan'daki kriz ve Suriye'nin bloğa yeniden kabulü konusunu görüşmek üzere acil bir toplantı yapacağını söyledi.Adının açıklanmaması koşuluyla AFP'ye konuşan diplomat, toplantıların 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak Arap zirvesi öncesinde gerçekleşecek olmasına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230503/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-suriyeyi-ne-kadar-hizli-terk-ederse-suriye-o-kadar-guvenli-olacaktir-1070581445.html
sudan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103851/88/1038518871_298:0:5231:3700_1920x0_80_0_0_f80ce55689b319a23d96c997202f9a93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, sudan, suriye, toplantı, arap birliği
ortadoğu, sudan, suriye, toplantı, arap birliği
Arap Birliği, Suriye ve Sudan için 'acil' koduyla toplanıyor
Abone ol
Arap Birliği'nin, Suriye'nin kuruluşa yeniden katılımı ve Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 'acil' koduyla toplanacağı bildirildi.
Bir diplomat, Arap Birliği dışişleri bakanlarının pazar günü Sudan'daki kriz ve Suriye'nin bloğa yeniden kabulü konusunu görüşmek üzere acil bir toplantı yapacağını söyledi.
Adının açıklanmaması koşuluyla AFP'ye konuşan diplomat, toplantıların 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak Arap zirvesi öncesinde gerçekleşecek olmasına dikkat çekti.