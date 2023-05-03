İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Domates üreticileri: Rusya ile karşılıklı menfaatlerimiz çok yüksek
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230503/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-suriyeyi-ne-kadar-hizli-terk-ederse-suriye-o-kadar-guvenli-olacaktir-1070581445.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır." dedi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:35+0300
2023-05-03T22:41+0300
dünya
iran
suriye
beşar esad
ibrahim reisi
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070581898_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_1711c98243611c1f3722451a57c79fd0.jpg
İran devlet televizyonunun haberine göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Suriye'ye giden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.Görüşme sonrasında iki ülke arasında "Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı" ile birlikte 14 işbirliği anlaşması imzalandı.Daha sonra Reisi ile Esad, ortak basın toplantısı düzenledi.Reisi, görüşmelerde ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda belgeler imzalandığını belirterek, “İlişkilerin geliştirilmesi için birçok alan var.” diye konuştu.Suriye’deki ABD varlığına değinen Reisi, “Amerikalıların Suriye'deki varlığının güvenlik sağlamadığını, aksine Suriye'nin yanı sıra bölgenin güvenliğini de bozduğuna inanıyoruz. ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.SANA'nın aktardığına göre Suriye lideri Esad da İran ile "çok ayrıcalıklı ilişkilere” sahip olduklarını söyledi. İmzalanan anlaşmaların ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacağını kaydeden Esad, Moskova’da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının arasında gerçekleşmesi planlanan toplantıya değindi.Esad, "Toplantının önemine vurgu yaptık. Bugünkü görüşmemizde herhangi iki ülke arasında ilişkilerin normale dönmesi için toplantının ekseninin ve hedefinin işgalci güçlerin çekilmesi ve terör örgütlerine desteğini kesmesi olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yıl sonra İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Reisi'den önce Ekim 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad bu ülkeyi ziyaret ederek, Şam'da Esad ile bir araya gelmişti.
iran
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070581898_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_ee90c6726bf5c037351652c7c265b1b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, suriye, beşar esad, ibrahim reisi, abd
iran, suriye, beşar esad, ibrahim reisi, abd

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır

22:35 03.05.2023 (güncellendi: 22:41 03.05.2023)
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
Abone olTelegram
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır." dedi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Suriye'ye giden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.
Görüşme sonrasında iki ülke arasında "Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı" ile birlikte 14 işbirliği anlaşması imzalandı.
Daha sonra Reisi ile Esad, ortak basın toplantısı düzenledi.
Reisi, görüşmelerde ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda belgeler imzalandığını belirterek, “İlişkilerin geliştirilmesi için birçok alan var.” diye konuştu.
Suriye’deki ABD varlığına değinen Reisi, “Amerikalıların Suriye'deki varlığının güvenlik sağlamadığını, aksine Suriye'nin yanı sıra bölgenin güvenliğini de bozduğuna inanıyoruz. ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
SANA'nın aktardığına göre Suriye lideri Esad da İran ile "çok ayrıcalıklı ilişkilere” sahip olduklarını söyledi. İmzalanan anlaşmaların ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacağını kaydeden Esad, Moskova’da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının arasında gerçekleşmesi planlanan toplantıya değindi.
Esad, "Toplantının önemine vurgu yaptık. Bugünkü görüşmemizde herhangi iki ülke arasında ilişkilerin normale dönmesi için toplantının ekseninin ve hedefinin işgalci güçlerin çekilmesi ve terör örgütlerine desteğini kesmesi olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yıl sonra İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Reisi'den önce Ekim 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad bu ülkeyi ziyaret ederek, Şam'da Esad ile bir araya gelmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала