https://sputniknews.com.tr/20230503/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-suriyeyi-ne-kadar-hizli-terk-ederse-suriye-o-kadar-guvenli-olacaktir-1070581445.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır." dedi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T22:35+0300

2023-05-03T22:35+0300

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iran

suriye

beşar esad

ibrahim reisi

abd

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İran devlet televizyonunun haberine göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Suriye'ye giden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.Görüşme sonrasında iki ülke arasında "Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı" ile birlikte 14 işbirliği anlaşması imzalandı.Daha sonra Reisi ile Esad, ortak basın toplantısı düzenledi.Reisi, görüşmelerde ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda belgeler imzalandığını belirterek, “İlişkilerin geliştirilmesi için birçok alan var.” diye konuştu.Suriye’deki ABD varlığına değinen Reisi, “Amerikalıların Suriye'deki varlığının güvenlik sağlamadığını, aksine Suriye'nin yanı sıra bölgenin güvenliğini de bozduğuna inanıyoruz. ABD, Suriye'yi ne kadar hızlı terk ederse Suriye o kadar güvenli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.SANA'nın aktardığına göre Suriye lideri Esad da İran ile "çok ayrıcalıklı ilişkilere” sahip olduklarını söyledi. İmzalanan anlaşmaların ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacağını kaydeden Esad, Moskova’da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının arasında gerçekleşmesi planlanan toplantıya değindi.Esad, "Toplantının önemine vurgu yaptık. Bugünkü görüşmemizde herhangi iki ülke arasında ilişkilerin normale dönmesi için toplantının ekseninin ve hedefinin işgalci güçlerin çekilmesi ve terör örgütlerine desteğini kesmesi olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yıl sonra İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Reisi'den önce Ekim 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad bu ülkeyi ziyaret ederek, Şam'da Esad ile bir araya gelmişti.

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