https://sputniknews.com.tr/20230208/guney-kore-ulusal-meclisi-icisleri-bakaninin-gorevden-alinmasina-karar-verdi--1066755392.html
Güney Kore Ulusal Meclisi, İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasına karar verdi
Güney Kore Ulusal Meclisi, İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasına karar verdi
Güney Kore Ulusal Meclisi, İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in 29 Ekim 2022'de Itaewon bölgesinde yaşanan ve 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihamla ilgili... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:57+0300
2023-02-08T15:57+0300
2023-02-08T15:57+0300
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güney kore
seul
cadılar bayramı
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Yonhap'ın haberine göre Ulusal Meclis'te, İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in görevden alınıp alınmamasına ilişkin oylama yapıldı. Oylamada İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasına 179 milletvekili lehte, 109 milletvekili aleyhte oy kullandı. Oylamada 5 oy ise geçersiz sayıldı. Buna göre Meclis, Lee'nin görevden alınması kararı almış oldu. Yasaya göre, Bakan'ın görevden alınması için asıl yetki Anayasa Mahkemesi'nde bulunuyor. Bu nedenle görevden alınması kararı verilen Bakan, Mahkeme'de yargılanacak. Mahkeme, 180 gün içerisinde Lee'nin görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararını verecek. Bakan Lee yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin görevden alma davasını sadakatle kabul ederek İçişleri ve Güvenlik Bakanlığını normalleştirmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşanmıştı. İzdihamda, 159 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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güney kore, seul, cadılar bayramı
güney kore, seul, cadılar bayramı
Güney Kore Ulusal Meclisi, İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasına karar verdi
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Güney Kore Ulusal Meclisi, İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in 29 Ekim 2022'de Itaewon bölgesinde yaşanan ve 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihamla ilgili sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle görevden alınması yönünde karar aldı.
Yonhap'ın haberine göre Ulusal Meclis'te, İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in görevden alınıp alınmamasına ilişkin oylama yapıldı. Oylamada İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasına 179 milletvekili lehte, 109 milletvekili aleyhte oy kullandı. Oylamada 5 oy ise geçersiz sayıldı. Buna göre Meclis, Lee'nin görevden alınması kararı almış oldu.
Yasaya göre, Bakan'ın görevden alınması için asıl yetki Anayasa Mahkemesi'nde bulunuyor. Bu nedenle görevden alınması kararı verilen Bakan, Mahkeme'de yargılanacak. Mahkeme, 180 gün içerisinde Lee'nin görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararını verecek.
Bakan Lee yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin görevden alma davasını sadakatle kabul ederek İçişleri ve Güvenlik Bakanlığını normalleştirmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşanmıştı. İzdihamda, 159 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.