https://sputniknews.com.tr/20230830/hindistanin-aya-gonderdigi-kesif-araci-guney-kutbunda-sulfur-oldugunu-dogruladi-1075043905.html

Hindistan, Ay'ın güney kutbunda sülfür olduğunu doğruladı: 'Oksijenin varlığını gösterdi'

Hindistan, Ay'ın güney kutbunda sülfür olduğunu doğruladı: 'Oksijenin varlığını gösterdi'

Hindistan'ın Ay'ın fazla bilinmeyen güney kutbundaki saha keşif çalışmalarında başka metal ve kimyasalların varlığı da teyit edildi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T11:39+0300

2023-08-30T11:39+0300

2023-08-30T11:40+0300

yaşam

ay

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uzay

roket

hindistan uzay araştırma örgütü (isro)

araştırma

güney kutbu

demir

sülfür

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Ay'a inen dördüncü, Ay'ın genel olarak keşfedilmemiş güney kutbuna inen ilk ülke olan Hindistan'a ait uzay aracı, yüzeyde sülfür olduğunu doğruladı.Geçen hafta başarılı bir şekilde iniş yapan Chandrayaan-3 adlı insansız uzay aracında taşınan ve kısaca LIBS olarak adlandırılan Lazerle Çalışan Parçalama Spectroscopisi, Ay'ın güney kutbunda yüzey yakınlarında element bileşimlerine ilişkin ilk saha ölçümlerini yapmaya başladı.Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO) tarafından yapılan açıklamada, "Saha ölçümleri bölgedeki sülfür varlığını kesin olarak teyit etmektedir ki bu yörünge araçlarındaki aletlerle mümkün olmayan bir şeydi." denildi.ISRO, spektrografik analizlerin alimünyum, kalsiyum, demir, krom ve titanyumun da Ay'ın yüzeyinde bulunduğunu doğruladığını ve ek ölçümlerin manganez, silikon ve oksijenin varlığını gösterdiğini duyurdu.ISRO, Sanskritçe 'Bilge' anlamına gelen Pragyan adlı güneş panelleriyle çalışan altı tekerlekli araçla güney kutbunda keşif çalışmalarını sürdürecek. Aracın iki haftalık ömrü süresince bölgede dolaşarak görüntü ve bilimsel veri aktarması bekleniyor.Bazı aksiliklere rağmen, Hindistan düşük maliyetle, diğer uzay programlarının başarılarını istikrarlı bir şekilde yakalamayı başardı.Hindistan'ın dört yıl önce gerçekleştirdiği bir önceki Ay görevi son inişi sırasında başarısız olmuş ve o dönemde program için büyük bir gerilemeye neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230828/hindistana-ait-chandrayaan-3-uzay-kesif-aracinin-aydaki-ilk-verileri-yayimlandi-1074977504.html

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ay, hindistan, uzay, roket, hindistan uzay araştırma örgütü (isro), araştırma, güney kutbu, demir, sülfür