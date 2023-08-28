https://sputniknews.com.tr/20230828/hindistana-ait-chandrayaan-3-uzay-kesif-aracinin-aydaki-ilk-verileri-yayimlandi-1074977504.html
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk verileri yayımlandı
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk verileri yayımlandı
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram, Ay'ın sıcaklığına ilişkin ilk verileri Hindistan Uzay Araştırmaları... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T00:46+0300
2023-08-28T00:46+0300
2023-08-28T00:46+0300
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Hint haber ajansı Asia News International'ın (ANI) haberine göre, ISRO, Ay'ın yüzeyine başarıyla inen Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın üzerine takılı Ay'ın ısıl iletkenliği ve sıcaklığının ölçümünü yapan 'ChaSTE' isimli sistemle elde edilen ilk verileri paylaştı.ISRO, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Ay yüzeyinin 8 santimetre derinliğinde kaydedilen sıcaklığın eksi 10 santigrat dereceye düştüğünü ve yüzeye yaklaştıkça sıcaklık artışının gözlemlenebileceğini açıkladı.Yüzeyin üzerinde kaydedilen sıcaklığın 50-60 santigrat derecede seyrettiğini kaydeden ISRO, verilere ilişkin olarak, Ay'ın güney kutbu için böyle bir profilin ilk kez çıkarıldığına işaret ederek, incelemelerin sürdüğünü belirtti.Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.
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chandrayaan-3, hindistan, ay
chandrayaan-3, hindistan, ay
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk verileri yayımlandı
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Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram, Ay'ın sıcaklığına ilişkin ilk verileri Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'ne (ISRO) iletti.
Hint haber ajansı Asia News International'ın (ANI) haberine göre, ISRO, Ay'ın yüzeyine başarıyla inen Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın üzerine takılı Ay'ın ısıl iletkenliği ve sıcaklığının ölçümünü yapan 'ChaSTE' isimli sistemle elde edilen ilk verileri paylaştı.
ISRO, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Ay yüzeyinin 8 santimetre derinliğinde kaydedilen sıcaklığın eksi 10 santigrat dereceye düştüğünü ve yüzeye yaklaştıkça sıcaklık artışının gözlemlenebileceğini açıkladı.
Yüzeyin üzerinde kaydedilen sıcaklığın 50-60 santigrat derecede seyrettiğini kaydeden ISRO, verilere ilişkin olarak, Ay'ın güney kutbu için böyle bir profilin ilk kez çıkarıldığına işaret ederek, incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.