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Çin-Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin-Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin-Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
deprem
tacikistan
çin
çin halk cumhuriyeti
sınır
usgs
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/diyarbakirda-galeria-is-merkezinin-yikimi-durdurulmustu-zena-isimli-kedi-kurtarildi-1067401542.html
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deprem, tacikistan, çin, çin halk cumhuriyeti, sınır, usgs, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem, tacikistan, çin, çin halk cumhuriyeti, sınır, usgs, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

Çin-Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem

04:19 23.02.2023 (güncellendi: 05:12 23.02.2023)
© FlickrDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Flickr
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Çin-Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.
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